Cháy ở chung cư Diamond Riverside xác định do đốt vàng mã, người dân cố gắng dập lửa nhưng bất thành

Xã hội 11/09/2022 16:12

Thêm một vụ hỏa hoạn ở TP.HCM được xác định do đốt vàng mã chủ quan dẫn đến đám cháy bùng phát trên tầng cao.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân cố gắng tìm đường xuống thang bộ thoát thân, hoảng loạn chạy phía dưới tòa nhà. Theo đó, công an đã tìm ra nguyên nhân. Cụ thể, đại diện Công an quận 8 (TP.HCM) trao đổi với Zing News cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ cháy xuất phát từ việc người dân đốt vàng mã cúng Rằm.

Cháy ở chung cư Diamond Riverside xác định do đốt vàng mã, người dân cố gắng dập lửa nhưng bất thành - Ảnh 1
Cháy ở chung cư Diamond Riverside, quận 8. Ản: Zing News

Theo đó, sau khi gia chủ đốt vàng mã thì họ gom tro bỏ vào thùng xốp, để gần hai cục nóng máy lạnh. Vài phút sau, đống tro tàn bốc cháy lan sang thùng xốp gây ra vụ hỏa hoạn.

Vụ cháy không gây thương vong về người, tuy nhiên lửa lan và bùng lên khiến hai cục nóng máy lạnh, la phông cùng một số tài sản tại chung cư bị thiêu rụi. Nếu không kịp thời cứu hộ có thể còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Hỏa hoạn gây thiệt hại khoảng 8,5 triệu đồng.

Cháy ở chung cư Diamond Riverside xác định do đốt vàng mã, người dân cố gắng dập lửa nhưng bất thành - Ảnh 2

 

Cháy ở chung cư Diamond Riverside xác định do đốt vàng mã, người dân cố gắng dập lửa nhưng bất thành - Ảnh 3
Người dân và lực lượng cứu hộ chữa cháy. Ảnh: Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh

Trước đó, như báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tin, vào lúc 21 giờ 40 ngày 10-9, lửa bùng lên tại căn hộ ở tầng 20 chung cư Diamond Riverside trên đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8. Phát hiện cháy, chủ căn hộ và một số người dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành. Một số cư dân nghe cháy đã nhanh chóng di tản xuống mặt đất. Đám cháy bùng phát, khói đen mù mịt tỏa lên các tầng trên.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 8 đã đến hiện trường tham gia chữa cháy và điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.

 

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