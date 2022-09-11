Cho đến hiện tại, thông tin về 3 mẹ con gặp nạn trong đám cháy tại Hà Nội vẫn khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Vụ tai nạn xảy ra vô cùng thương tâm và tàn dư của nó để lại vẫn khiến nhiều người ám ảnh. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an đã tiến hành cứu hộ cứu nạn và bước đầu xác định được nguyên nhân. Theo Công an huyện Thanh Oai chia sẻ trên báo Người Lao Động cho biết, kho xưởng xảy ra cháy có thể xuất phát từ việc hàn xì.

Vụ cháy kinh hoàng tại Hà Nội khiến 3 mẹ con tử vong. Ảnh: Thanh niên

Vào chiều ngày 10-9, gia đình chị V. có gọi thợ đến hàn, bắn thêm mái tôn làm chỗ để hàng. Quá trình làm việc, có thể người thợ hàn cắt bất cẩn khiến tia lửa bén vào các đồ dễ cháy xung quanh. Khi đó, diện tích nhà xưởng mái tôn bị cháy và sập khoảng 300 m2, đám cháy đã lan sang nhà ống liền kề cao 3 tầng.