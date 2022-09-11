Vụ cháy kinh hoàng khiến 3 mẹ con không qua khỏi trong đêm tại Hà Nội bước đầu đang xác định được nguyên nhân.
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Cho đến hiện tại, thông tin về 3 mẹ con gặp nạn trong đám cháy tại Hà Nội vẫn khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Vụ tai nạn xảy ra vô cùng thương tâm và tàn dư của nó để lại vẫn khiến nhiều người ám ảnh. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an đã tiến hành cứu hộ cứu nạn và bước đầu xác định được nguyên nhân. Theo Công an huyện Thanh Oai chia sẻ trên báo Người Lao Động cho biết, kho xưởng xảy ra cháy có thể xuất phát từ việc hàn xì.
Vào chiều ngày 10-9, gia đình chị V. có gọi thợ đến hàn, bắn thêm mái tôn làm chỗ để hàng. Quá trình làm việc, có thể người thợ hàn cắt bất cẩn khiến tia lửa bén vào các đồ dễ cháy xung quanh. Khi đó, diện tích nhà xưởng mái tôn bị cháy và sập khoảng 300 m2, đám cháy đã lan sang nhà ống liền kề cao 3 tầng.
Vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, kết cấu nhà xưởng bị đổ sập và 1 nhà dân bên cạnh bị ảnh hưởng. Lửa kèm khói đen bốc lên ngùn ngụt từ đám cháy ngập một bầu trời, cao đến hàng trăm mét. Do xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy lan nhanh, lửa bùng dữ dội.
Theo thông tin từ báo Thanh niên, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC và CNCH đã huy động 5 xe chữa cháy, 1 xe téc nước tới hiện trường tổ chức dập lửa, cứu nạn.
Đến 19 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã đưa được 3 người mắc kẹt, bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng quốc gia. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên cả 3 nạn nhân đã tử vong sau đó.
Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định, gồm: V.T.V. (SN 1993), N.T.G.H. (SN 2017), N.K.A. (SN 2018). 3 nạn nhân là mẹ con.