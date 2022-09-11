Sau khi nhận tin dữ, nhiều gia đình đã khăn gói từ quê xa lên thành phố, tá túc tại bệnh viện và Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng chờ nhận thi thể con em mình.

Kể lại giây phút biết tin con em mình gặp nạn, người cha, người anh không khỏi nghẹn lòng, đau thắt tim vì biết con không qua khỏi, tuổi đời còn rất trẻ. Những giây phút này được người thân kể lại với Zing News khi ba ngày qua không ít người bần thần ngồi chờ nhận thi thể con em mình, có nhiều nạn nhân đang ở trong thùng container đóng kín chờ xác nhận ADN. Tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, đường Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Gò Vấp (TP.HCM), bàn tưởng niệm nạn nhân tử vong trong vụ cháy karaoke cũng đã được lập bên trong. Một gia đình không khỏi xúc động khi biết con em mình trong thùng kín vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm, thi thể bị cháy không thể nhận diện.

Ông Dương Văn Mạng chờ nhận thi thể con em mình. Ảnh: VietNamNet Theo lời người cha ông Dương Văn Mạng chết điếng khi nghe con mình là chị Dương Thị Kim Dung (26 tuổi, quê Sóc Trăng). Ông lên đây từ vài ngày qua, chờ nhận thi thể con trở về. Dung là chị đầu trong gia đình có ba anh em, mẹ mất sớm. Cả gia đình bám vào vài công ruộng kiếm sống. Hoàn cảnh khó khăn, Dung nghỉ học sớm, bươn chải phụ giúp cha. Vừa qua, cô gái buồn chuyện tình duyên với chồng cũ, cùng với gia cảnh khốn khó nên khăn gói lên thành phố tìm việc. Gửi lại con trai một tuổi, Dung được bạn giới thiệu đến làm quán karaoke và mới làm được hai hôm thì xảy ra sự việc đau lòng. “Hễ nhắm mắt là thấy hình dáng cháu ngay trước mặt mình. Thật sự tôi rất đau buồn, nhớ thương cháu vô cùng”- ông Mạng sụt sùi.

Nhiều người xót xa khi nghe tin dữ con em mình gặp nạn. Ảnh: Zing News Gia đình bà Nguyễn Thị Bích Huyền (43 tuổi, mẹ của Kiều) cũng vô cùng đau lòng khi nghe tin con, em mình mất. Đôi mắt đỏ hoe, gương mặt thất thần, cơ thể tiều tụy xót xa khi biết em Nguyễn Thị Kiều (20 tuổi, quê Kiên Giang) gặp nạn trong đám cháy. Gia đình trước đó đã chạy khắp các bệnh viện để tìm tung tích cô gái trẻ nhưng vô vọng, sau đó, người nhà được thông báo chờ kết quả xét nghiệm ADN để nhận thi thể em là một trong những nạn nhân xấu số. Gia đình cầm di ảnh người thân nhận diện con. Ảnh: VietNamNet Sau khi được thông báo ký nhận thi thể, cả nhà sụp đổ, người mẹ và anh em ruột thịt ngã quỵ, khóc nghẹn trong đớn đau. Anh trai của nạn nhân tự mình an ủi "sự thật thì cũng đã rồi, giờ tập trung lo nhận và đưa em về nhà thôi" Như nhiều người đã biết, những ngày gần đây, vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương khiến 32 người tử vong khiến chúng ta không khỏi xúc động, xót xa, tiếc thương. Vụ việc đau lòng trên khó có thể diễn tả thành lời. 32 thi thể nạn nhân bị đốt cháy trong ngọn lửa hung bạo, có những thi thể đã không còn nguyên vẹn. Cảnh sát cứu hộ tại hiện trường vụ án. Ảnh: Tuổi Trẻ Dòng người tại bệnh viện chờ nhận người thân. Ảnh: Zing News Theo báo Tuổi Trẻ, vào chiều 11/9, công tác xác nhận danh tính 32 nạn nhân cũng đã hoàn tất, bàn giao cho người nhà lo hậu sự. Chuyện buồn mong rằng sẽ qua, ý thức, trách nhiệm của mỗi chúng ta được nâng cao, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để khắc phục sự cố, giảm tránh những tai nạn rủi ro luôn có nguy cơ rình rập, xảy đến.

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