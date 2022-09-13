Theo thông tin từ Dân Việt cho biết, trong đơn của ông N., gia đình ông có quen biết ông L.M.Q. (SN 1977, trú đường Nguyễn Bính, TP Huế; tạm trú phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Ông N.H.N. tố giác ông L.M.Q. (tạm trú TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) xâm hại khiến con ông bị chết. Sau khi cháu chết không có chứng tử, không có sự tham gia điều tra của cơ quan chức năng, không có ghi nhận của chính quyền địa phương ở nơi được cho là cháu N.L.M.Q. đã chết. Sau 3 tuần ông gửi con cho ông L.M.Q. chăm sóc với giá 200 triệu đồng/tháng (đã thanh toán trước 600 triệu đồng), tất cả những gì ông nhận được là một hũ tro cốt.

Đầu tháng 3/2022, vợ chồng ông N. đã giao con cho ông Q. điều trị ở Bảo Lộc rồi về Huế. Tuy nhiên, bất ngờ ngày 27/3, ông Q. điện cho ông nói đang ở Huế và hẹn gặp tại quán cà phê rồi nói cháu N.L.M.Q. đã chết do bị Covid-19.

Đầu tháng 1/2022, gia đình ông đã vào Bảo Lộc gặp ông Q. để bàn bạc chuyện gửi con trai của mình có dấu hiệu chậm phát triển cho vợ chồng ông Q. nuôi dưỡng, điều trị với cam kết hết bệnh trong vòng 2-3 năm. Ông Q. đưa ra chi phí điều trị lên đến 200 triệu đồng/tháng và giới thiệu với ông N. mình là người học ở Anh quốc về tật học và đảm bảo con của ông N. sẽ lành bệnh.

Ông Q. cho hay đã tự thiêu thi thể cháu bé chứ không trình báo với cơ quan chức năng, chính quyền sở tại.

"Ông Q. giao cho tôi một bình gốm trong có than và các mẫu vật nghi là xương. Do không tin nguyên nhân tử vong và nghi ngờ việc đốt thi thể là để che giấu điều gì khác nên tôi đã làm đơn tố giác, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ" – ông N. đau lòng cho biết.

Ông N. nói rằng, điều lạ nhất là trước đó, ông Q. có thông báo là cháu bị Covid-19 nhưng đã khỏe. Thế nhưng, đến ngày 27/3, gia đình ông N. nhận được bình tro cốt mà ông Q. nói là của cháu Q.. Ông Q. còn cho biết,mình đã thiêu cháu Q. bằng than củi.

Ông L.M.Q. (tạm trú TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) - người bị tố cáo gây chết người - hiện đã rời khỏi TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Thanh Niên

Cơ sở điều trị chỉ là nhà cấp 4, đi thuê

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online cho biết, ông Huỳnh Văn Lợi, chủ tịch UBND phường Lộc Tiến, xác nhận từ đầu tháng 1/2022, căn nhà nói trên do bà N.T.B. đứng chủ cho ông L.M.Q. thuê ở.

Trong thời gian ông L.M.Q. thuê ở, Công an phường Lộc Tiến đã 2 lần đến yêu cầu ông Q. đăng ký tạm trú theo quy định. Tuy nhiên, ông Q. chưa thực hiện.

Tại căn nhà ông L.M.Q. thuê ở không gắn bảng hiệu liên quan việc chữa trị bệnh. Cơ quan chức năng địa phương xác định không có cơ sở nuôi dạy trẻ, khám chữa bệnh nào nằm ở địa chỉ do ông L.M.Q. thuê ở. Đến khoảng đầu tháng 6/2022, ông L.M.Q. trả nhà chuyển đi đâu không rõ.

Căn nhà được ông L.M.Q. nói là biệt thự để nuôi dạy trẻ thực ra là một căn nhà cấp 4 đã cũ ở TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo người dân tại khu vực này, họ chỉ biết người đàn ông thuê nhà tên L.M.Q. và đi khập khiễng. Thời điểm đầu thuê nhà, người đàn ông này ở cùng với một người phụ nữ khoảng 40 tuổi và 1 bé trai (5 - 6 tuổi), đều không rõ lai lịch. Cả 3 người thường xuyên rời nhà từ sáng sớm, đến tối mới về, không thân thiết, nói chuyện với người dân xung quanh.

Sau khoảng 1 tháng thì người phụ nữ và bé trai nói trên không còn lui tới căn nhà ông L.M.Q. đang thuê ở. Sau đó, có một người phụ nữ đang mang thai đến ở cùng và nói là vợ ông Q.. Trong quá trình ông L.M.Q. ở cùng người phụ nữ mang thai, có 3 - 4 đứa trẻ đến ở cùng trong thời gian khoảng 1 tuần rồi đi.

Cũng theo người dân địa phương, do sống khép kín, không tiếp xúc với những người dân xung quanh, lại thường xuyên đi sớm về khuya nên bà con không quan tâm, tìm hiểu ông này làm gì. Những gì xảy ra bên trong căn nhà người đàn ông này thuê ở, người dân cũng không hề hay biết. Tại căn nhà này thường xuyên đóng cửa, nên người dân địa phương cũng không thấy gì bất thường liên quan đến việc có người tử vong.