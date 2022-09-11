Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc cũng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Dương Văn Thế - nghi phạm vụ thi thể nữ cuộn bạt ven đường ở Vĩnh Phúc.

Chiều 11/9, theo thông tin từ báo Dân Việt cho biết, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Văn Thế (SN 1988, ở tổ dân phố Bảo Sơn, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi Giết người.

Sau khi sát hại nạn nhân, Dương Văn Thế đã lấy một điện thoại di động, tiền và một số vật dụng của nạn nhân, sau đó mang đi phi tang.

Theo VKSND tỉnh Vĩnh Phúc, qua đấu tranh, khai thác, đối tượng Dương Văn Thế khai nhận khi thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân thì nạn nhân chống cự quyết liệt. Do sợ nạn nhân tố cáo hành vi đồi bại của mình, Thế đã ra tay sát hại nạn nhân.

Nghi phạm khai do sợ nạn nhân tố cáo hành vi đồi bại của mình, hắn đã ra tay sát hại cô gái 17 tuổi. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, báo Thanh Niên đưa tin, khoảng 7 giờ sáng 8/9, người dân tham gia giao thông đi qua đường liên xã thuộc thôn Hiệp Thuận (xã Thiện Kế, H.Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), phát hiện một thi thể được che đậy bạt dứa nằm ven đường, đang trong quá trình phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối.

Ngay lập tức, Công an H.Bình Xuyên gửi thông báo truy tìm danh tính nạn nhân, đề nghị ai biết trường hợp nào tại các quán karaoke, nhà trọ, công ty... mất tích trong vòng 10 ngày qua thì cung cấp thông tin đến cơ quan công an nơi gần nhất.

Theo nhận định ban đầu, nạn nân là nữ giới, chết được khoảng 10 ngày. Nạn nhân mặc áo khoác màu xanh có kẻ sọc trắng, trên áo có ghi chữ "Poadway Drivelng" màu vàng.

Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này chủ trì phối hợp với các phòng chức năng và Công an H.Bình Xuyên tiến hành điều tra. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định đây là vụ giết người.

Đến tối cùng ngày, cơ quan chức năng xác định được danh tính nạn nhân là D.T.P (17 tuổi, ở xã Tùng Vài, H.Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Bá Thiện (H.Bình Xuyên).

Quá trình điều tra, xác minh, sau 24 giờ kể từ khi nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã làm rõ nghi phạm gây ra vụ án trên là Dương Văn Thế. Tại cơ quan điều tra, Thế đã khai nhận toàn bộ hành vi giết chị D.T.P vào rạng sáng 5/9.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan, đồng thời đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.