Bước đầu Dương Văn Thế đã khai nhận toàn bộ hành vi giết G.T.P vào rạng sáng ngày 5/9.
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Ngày 9/9, theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của Dương Văn Thế (34 tuổi, tổ dân phố Bảo Sơn, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi Giết người.
Trước đó, thông tin từ báo Đại Đoàn Kết cho biết, khoảng 7h sáng 8/9, người dân tham gia giao thông đi qua đường liên xã thuộc thôn Hiệp Thuận, xã Thiện Kế đã phát hiện 1 thi thể được che đạy bạt dứa nằm ven đường, đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối và chưa rõ danh tính.
Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định đây là vụ giết người. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các phòng chức năng và Công an huyện Bình Xuyên tiến hành điều tra.
Đến tối cùng ngày đã xác định được danh tính nạn nhân là G.T.P (17 tuổi, trú tại xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang), làm công nhân tại Khu công nghiệp Bá Thiện.
Quá trình điều tra, xác minh, sau 24h kể từ khi nhận tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã làm rõ hung thủ gây ra vụ án trên là Dương Văn Thế. Tại cơ quan điều tra, Dương Văn Thế đã khai nhận toàn bộ hành vi giết G.T.P vào rạng sáng 5/9.
Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã thu giữ được toàn bộ vật chứng liên quan, đồng thời, đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.