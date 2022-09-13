Sự việc một cháu bé 3 tuổi bị chủ cơ sở điều trị bệnh chậm phát triển thiêu xác bằng than củi đang khiến dư luận bàng hoàng trong những ngày vừa qua.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, liên quan đến vụ gửi con chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt, người thân của nạn nhân cho biết tro cốt của cháu N.L.M.Q. (SN 2019) được người điều trị bệnh chậm phát triển, tự kỉ đưa về cho gia đình khiến cuộc sống của vợ chồng anh N.H.N (SN 1977) và chị L.K.L (SN 1995) - bố mẹ của cháu Q. bị đảo lộn. Trước thời điểm xảy ra biến cố, gia đình anh N sống chung với bố mẹ. Tuy nhiên, khi biết được bố mẹ đang bị bệnh tim mạch, nếu ông bà của cháu Q. biết chuyện thì sẽ xảy ra những sự cố đáng tiếc nên vợ chồng anh N cùng con gái 7 tuổi buộc phải dọn ra ngoài thuê nhà sống.

Ông Q. và bà T. lúc làm đám tang cho cháu Q. - Ảnh: Báo Người Lao Động Theo lời anh N, trước khi vợ chồng anh chưa có quyết định đưa cháu Q. vào Lâm Đồng để nhờ ông L.M.Q chữa bệnh thì ông L.M.Q có ghé đến nhà của anh N (gia đình anh N. sống cùng với ba mẹ anh N tại đường Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế). Lúc này, dù trong nhà anh khá là đầy đủ tiện nghi, anh dành riêng cả căn phòng rộng hàng chục mét vuông để làm khu vui chơi cho con, trong nhà, còn có nhiều cây xanh, ánh sáng. Thế nhưng khi đến nhà anh N, ông L.M.Q cho rằng, cháu Q nếu sống ở đây không đảm bảo và bệnh sẽ không lành nên khuyên anh N đưa con trai vào Lâm Đồng để ông điều trị bệnh.

Sau khi vợ chồng anh N quyết định đưa con vào giao cho ông L.M.Q chữa trị, dù nhiều lần nhớ con nhưng vợ chồng anh cũng không thể gọi điện qua zalo cho ông L.M.Q để nhìn thấy mặt con. Bởi, thời điểm nhận cháu Q, ông L.M.Q đã ra “luật riêng”: "Tôi không thể cho anh chị biết cơ sở điều trị cho cháu. Bởi, trường hợp anh chị nhớ con rồi tìm đến gặp sẽ ảnh hưởng rất lớn cả quá trình, phác đồ điều trị"... “Nghe ông L.M.Q nói vậy cộng với việc ông khẳng định, cơ sở điều trị trẻ chậm phát triển trí tuệ, tự kỉ của ông gồm có: sân vườn, bể bơi, khu vui chơi, đầy đủ thiết bị… và riêng cháu Q. có 4 người chăm sóc nên vợ chồng tôi hoàn toàn yên tâm, giao con cho ông L.M.Q. Nhưng không ngờ, sau khi con trai tôi không còn nữa, lần theo các manh mối, tôi mới biết cơ sở điều trị chỉ là căn nhà trọ cấp 4 ông L.M.Q thuê tại số 58/39 Phan Chu Trinh, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng và bên trong nhà trọ có nhiều chỗ nhếch nhác, xuống cấp”, anh N bức xúc nói. Anh N.H.N cung cấp nhiều thông tin liên quan đến cái chết đầy uẩn khúc của con trai - Ảnh: Báo Công an nhân dân Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, ông Đinh Xuân Huy - phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng - cho biết, trước đó đã tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm liên quan đến vụ ông N.H.N. tố giác ông L.M.Q. có hành vi xâm phạm con ông, dẫn đến tử vong. Quyết định nêu rõ đã yêu cầu gia đình cung cấp tài liệu, đồ vật quan trọng nhưng gia đình chưa cung cấp. Cơ quan chức năng đã khôi phục việc giải quyết tin báo tố giác. Theo ông Huy, ngày 9/9, cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được mẫu tro cốt cùng mẫu tóc của người mẹ từ gia đình để giám định pháp y. Hiện tại, gia đình của nạn nhân cũng như dư luận đang trông chờ Cơ quan điều tra sớm làm rõ một số nội dung như nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Q.

Phát hiện điều khuất tất trong vụ gửi con nhờ chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt ở Thừa Thiên Huế Vào sáng ngày 13/9, đại diện UBND phường Lộc Tiến đã có những thông tin mới liên quan đến vụ gửi con chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua.

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