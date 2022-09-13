Nỗi đau thắt lòng của người cha nói về lý do rút đơn tố con mình bị thiêu

Kể lại sự việc, ông N. cho biết gia đình có quen biết ông L.M.Q. và được biết vợ chồng người này có nhận nuôi dạy và điều trị cho trẻ chậm phát triển, trẻ tự kỷ. “Con trai tôi có dấu hiệu của bệnh chậm phát triển, nên đã điện thoại hẹn với ông Q. đưa cháu vào Đà Lạt để khám”, ông N. kể.

Theo thông tin từ Zing News tối ngày 12/9 ông N.H.N. (ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết đã trực tiếp vào Lâm Đồng để đưa mẫu tóc cùng tro cốt của con trai cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng để phục vụ công tác điều tra cái chết của cháu N.L.M.Q. (con trai ông N., sinh năm 2019).

Một ngày sau, ông N. đưa con trai về Bảo Lộc như đã hẹn và thuê khách sạn để ở. “Ông Q. nói theo quy tắc riêng, nên chúng tôi không được phép biết nơi ông ấy điều trị. Sau khi khám lại, ông Q. một lần nữa khẳng định con trai tôi bị chậm phát triển trí tuệ cần điều trị trước 3 tuổi mới sớm lành được”, ông N. kể tiếp.

Như đã hẹn, ngày 5/1, gia đình ông N. vào gặp Q. và người tên T. tại khách sạn ở TP Đà Lạt. Tại đây ông Q. chẩn đoán cháu M.Q. bị bệnh chậm phát triển trí tuệ và yêu cầu gia đình về Bảo Lộc, nơi có cơ sở điều trị để kiểm tra kỹ hơn.

Tại buổi gặp này, ông Q. cũng thông báo thời gian điều trị 2-3 năm, chi phí 200 triệu đồng/tháng và phải đặt cọc trước 3 tháng vì có nhiều bệnh nhân chờ nữa.

“Ông Q. nói với gia đình rằng chi phí cao như vậy con tôi sẽ có một tài xế riêng, một ôtô để chở cháu và ê-kip đi lại những nơi cần thiết, một cô chuyên về nấu ăn dinh dưỡng, một cô trợ lý chăm sóc ngủ lại bên cháu, tất cả người này đều có kỹ năng chăm sóc trẻ bị bệnh”, ông N. nói và cho biết ông Q. khẳng định mình là người học ở Anh chuyên về bệnh tật học.

“Ông Q. cũng hứa con tôi được chăm sóc, bảo vệ an toàn 24/24h kể cả lúc ngủ. Cơ sở điều trị cho cháu có đầy đủ tiện nghi, các thiết bị hỗ trợ điều trị, không gian sân vườn cây xanh, căn phòng của cháu được thiết kế rất khoa học để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cháu”, ông N. cho biết.

Đến ngày 14/1, sau khi vay đủ 600 triệu, vợ chồng ông N. đã vào Lâm Đồng đưa trực tiếp cho ông Q. “Vì quá thương con và nghĩ ông Q. sẽ chữa lành bệnh cho con. Gia đình cũng chỉ muốn con được sống trong môi trường tốt”, ông N. nói và cho biết sau khi nhận tiền ông Q. hẹn ngày 3/3 phải đưa cháu M.Q. vào để ông và ê-kip chăm sóc, điều trị.

Sáng 3/3, tại sảnh khách sạn ở TP Bảo Lộc, ông Q. điện thoại yêu cầu gia đình ông N. test Covid-19 cho vợ rồi gửi kết quả qua xem.

“Khi có kết quả âm tính, bà T. đã chở ông Q. đến đón con tôi. Lúc này, ông Q. cũng ký vào giấy ủy quyền nuôi dạy trẻ. Tôi bồng cháu đặt vào tay ông Q. khi ông ngồi bên ghế phụ ôtô, còn bà T. cầm lái. Lúc đó, con tôi tỉnh táo, khỏe mạnh”, ông N. kể và cho biết từ lúc đó ông không hề biết con mình được đưa đi đâu.

5 ngày sau, khi ông N. về đến TP.HCM, thì ông Q. gọi điện thoại yêu cầu gia đình test Covid-19 cả nhà rồi gửi kết quả.

“Khi tôi gửi kết quả cả gia đình đều âm tính, thì được ông Q. thông báo con trai đã mắc Covid-19 từ đêm 3/3 và ê-kip của ông ấy có mấy người bị nhiễm. Khi tôi hỏi cần quay lại đón cháu không thì ông Q. nói giờ cháu đỡ rồi, còn hơi ấm ấm, vẫn ăn uống được và ngoan nên cần theo dõi thôi. Gia đình tôi quyết định ở lại TP.HCM vì sợ cháu bị nặng thì sẽ lên lại Bảo Lộc”, ông N. kể.

Đến ngày 9/3, ông Q. tiếp tục gọi điện thoại báo ông N. là cháu M.Q. đã hết sốt và cháu hợp tác rất tốt với phác đồ điều trị. “Ông ấy khẳng định chắc chắn cháu sẽ lành bệnh, nên gia đình tôi yên tâm về Huế”, ông N. cho biết.

Cũng theo ông N. trong các ngày 11 và 20/3, ông Q. gọi điện thông báo con trai mình đã âm tính với Covid-19 và cháu đã lên cân, mặc bỉm lên 2 size, đồng thời báo gia đình sang tháng phải gửi áo quần mới vào để thay vì cái cũ sẽ chật.

Tuy nhiên, đến sáng 27/3, ông Q. gọi điện hẹn ông N. uống cà phê ở TP Huế.

“Khoảng 10h, tôi có mặt ở quán cà phê, thì ông Q. thông báo cháu M.Q. đã mất rồi. Tôi hỏi xác cháu đâu, thì ông Q. điện thoại yêu cầu bà T. mang một hũ đựng tro cốt từ trên ôtô xuống và nói cháu mất rồi nên 2 người họ đã tự ý đốt xác, xong đựng tro cốt vào đây. Tôi quá bàng hoàng vì trong suốt thời gian cháu mất, đến khi ông Q., bà T. đưa hũ tro cốt ra cho Huế, gia đình chúng tôi hoàn toàn không có thông tin gì”, ông N. kể.

Cũng theo ông N., ông Q. nói với gia đình sau khi cháu M.Q. chết đã đưa thi thể về Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thiêu. Sau khi thiêu xong, ông Q. bỏ tro cốt vào xô sắt rồi bà T. lái xe chở cả ông cùng một cháu bé 9 tuổi (người ông Q. nhận điều trị) chạy thẳng về Huế.

Đến Huế, bạn ông Q. mua giúp hũ rồi đưa tro cốt cháu Q. qua. “Ông Q. từng bị tai nạn giao thông, đi lại bằng 2 nạng. Vậy ai là người giúp ông này bưng thi thể của con tôi lên xuống xe, ai giúp ông Q. thiêu thi thể. Tôi rất đau buồn và muốn cơ quan công an sớm làm rõ sự việc”, ông N. đặt nghi vấn.

Sau khi cháu Q. chết, ông Q. tự thiêu cháu rồi cùng người phụ nữ tên Tuyết đưa tro cốt của cháu ra Huế, bàn giao cho gia đình ông N. - Ảnh: Báo VietNamNet

Theo thông tin từ báo VietNamNet, nói về lý do rút đơn người cha này cho biết., sau sự việc xảy ra đối với con trai, vì không muốn gia đình, người thân biết sự việc nên sau khi gửi đơn tố cáo, ông đã nhiều lần làm đơn xin rút.

“Ngày 9/4, do đang đau buồn với biến cố xảy ra quá đột ngột và lo việc mai táng cho cháu, tôi sợ ông bà nội biết chuyện sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sợ thông tin bị đưa lên mạng, ra tòa sẽ ảnh hưởng đến vợ, con gái, nên tôi đã viết đơn gửi Công an tỉnh Lâm Đồng xin rút đơn tố giác tội phạm với ông Q.

Sau khi tiếp nhận mẫu tro cốt và tài liệu liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phục hồi điều tra theo đơn tố giác tội phạm - Ảnh: Báo VietNamNet

Sau đó, 2 lần tôi xin hoãn làm việc với Công an tỉnh Lâm Đồng theo giấy mời vì làm lăng mộ, hương khói và sức khỏe chưa ổn định sau biến cố. Việc này đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ xác minh, điều tra của công an để làm sáng tỏ vụ việc, khiến tôi cũng day dứt”, ông N. nói.

Ông N. cũng cho biết, đến ngày 3/8, gia đình đã làm đơn gửi Công an tỉnh Lâm Đồng và xin rút lại đơn không tố giác tội phạm đã gửi trước đó.

Tại buổi giao ban báo chí chiều 12/9, Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, Cơ quan CSĐT đã quyết định phục hồi điều tra theo đơn tố giác tội phạm sau khi gia đình ông N. gửi mẫu tro cốt và đồ vật, tài liệu liên quan.

“Sự việc này Công an Lâm Đồng vẫn đang làm liên tục, đến khi nào có kết luận cuối cùng mới có căn cứ khởi tố hay không khởi tố”, Đại tá Đinh Xuân Huy nói.