Vừa qua trên địa bàn quận 8, TP.HCM lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ nam thanh niên tử vong bất thường trong phòng trọ.
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Theo thông tin từ báo Người Lao Động sáng 12/9, Công an TP.HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đang khẩn trương phối hợp với Công an quận 8 và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam thanh niên tử vong trong nhà trọ.
Cụ thể vào tối 11/9, bà N. phát hiện con trai là anh L.P.T. (SN 1998) gục chết trên vũng máu ở nhà trọ trên đường Âu Dương Lân (phường 2, quận 8, TP HCM).
Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết người dân khu vực cho biết mẹ con anh N. sống ở nhà trọ này đã lâu. Hằng ngày, hai mẹ con làm nghề bán hủ tiếu mưu sinh. Vài ngày trước, bà N. đi lễ chùa ở xa đến tối 11/9 về nhà trọ thì phát hiện sự việc. Hiện các cơ quan chức năng đang trích xuất camera và làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết đau lòng này.