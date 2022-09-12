TP.HCM: Mẹ vừa đi lễ chùa về, tá hỏa phát hiện con trai nằm chết bất thường trên vũng máu

Xã hội 12/09/2022 09:47

Vừa qua trên địa bàn quận 8, TP.HCM lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ nam thanh niên tử vong bất thường trong phòng trọ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động sáng 12/9, Công an TP.HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đang khẩn trương phối hợp với Công an quận 8 và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam thanh niên tử vong trong nhà trọ.

TP.HCM: Mẹ vừa đi lễ chùa về, tá hỏa phát hiện con trai nằm chết bất thường trên vũng máu - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Cụ thể vào tối 11/9, bà N. phát hiện con trai là anh L.P.T. (SN 1998) gục chết trên vũng máu ở nhà trọ trên đường Âu Dương Lân (phường 2, quận 8, TP HCM).

TP.HCM: Mẹ vừa đi lễ chùa về, tá hỏa phát hiện con trai nằm chết bất thường trên vũng máu - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ  

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết người dân khu vực cho biết mẹ con anh N. sống ở nhà trọ này đã lâu. Hằng ngày, hai mẹ con làm nghề bán hủ tiếu mưu sinh. Vài ngày trước, bà N. đi lễ chùa ở xa đến tối 11/9 về nhà trọ thì phát hiện sự việc. Hiện các cơ quan chức năng đang trích xuất camera và làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết đau lòng này.

Thông tin MỚI vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Đã xác định hết danh tính của 32 nạn nhân

Thông tin MỚI vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Đã xác định hết danh tính của 32 nạn nhân

Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người tử vong thương tâm, mới đây theo một số thông tin mới nhất danh tính của tất cả nạn nhân đã được xác định.

Xem thêm
Từ khóa:   nam thanh niên tử vong tử vong bất thường TP.HCM

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 34 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?