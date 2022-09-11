Thông tin MỚI vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Đã xác định hết danh tính của 32 nạn nhân

Xã hội 11/09/2022 15:59

Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người tử vong thương tâm, mới đây theo một số thông tin mới nhất danh tính của tất cả nạn nhân đã được xác định.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM đến chiều 11/9, toàn bộ 32 nạn nhân (16 nam, 16 nữ) tử nạn trong vụ cháy karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An) đã đều đã xác định được danh tính và bàn giao cho gia đình mai táng.

Thông tin MỚI vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Đã xác định hết danh tính của 32 nạn nhân - Ảnh 1
Những nạn nhân sống sót được chính quyền địa phương hỗ trợ - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Trong số 17 người bị thương có 15 người bị thương nhẹ đã xuất viện, 2 người bị thương nặng vẫn điều trị tại bệnh viện.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang xác định chính xác trong số nạn nhân ai là khách, ai là nhân viên của quán.

Như vậy, sau 5 ngày xảy ra vụ cháy kinh hoàng, việc xác định danh tính đã hoàn tất. Cơ quan công an đã bước đầu xác định được nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện từ la phông tầng 2.

Hiện tại, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ để có kết luận cuối cùng.

Trước đó theo thông tin từ Zing News vào tối 6/9, quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), bốc cháy ngùn ngụt.

Thông tin MỚI vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Đã xác định hết danh tính của 32 nạn nhân - Ảnh 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Do lửa cháy ở khu vực lầu 2 của quán nên nhiều khách và nhân viên không thể thoát ra ngoài. Một số người nhảy từ trên cao xuống đất bị thương.

Hỏa hoạn đã khiến 32 người mắc kẹt trong các tầng của quán karaoke, thiệt mạng. Một nạn nhân khác nhảy từ lầu cao xuống đất bị chấn thương sọ não, tử vong tại bệnh viện.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ. Quán được thiết kế 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 đến nay. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định do chập điện.

Vụ hỏa hoạn karaoke ở Bình Dương: Còn 8 thi thể chưa được xác nhận danh tính phải xét nghiệm DNA

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Liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến 32 người tử vong ở Bình Dương, lực lượng chức năng cho biết hiện còn 8 thi thể nạn nhân chưa thể xác định danh tính.

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