Đám cháy bùng phát tại một ngôi nhà nằm trên quốc lộ 13 khiến bé gái 6 tuổi tử vong, bà ngoại và mẹ bị bỏng nặng.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM đến sáng 11/9, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Chơn Thành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại nhà một người dân nằm trên quốc lộ 13 (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành).

Hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm - Ảnh: Báo VietNamNet

Vụ cháy khiến cháu T (6 tuổi) tử vong. Bà Trần Thị Thiệp (55 tuổi, bà ngoại cháu T) và chị Trần Thị Sang (28 tuổi, mẹ cháu T) bị bỏng.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy bùng phát dữ dội tại nhà bà Thiệp.

Người dân hô hoán nhau ứng cứu, dùng nước để dập lửa. Tuy nhiên, lửa quá lớn khiến công tác ứng cứu bất thành.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để giải cứu các nạn nhân - Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo VietNamNet thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong nhà có bà Thiệp, chị Trần Thị Sang (28 tuổi, con bà Thiệp) và bé T (6 tuổi, con chị Sang).

Lực lượng PCCC và cứu hộ cứu nạn ngay sau đó đã được huy động đến hiện trường để dập lửa, giải cứu các nạn nhân.

Tuy nhiên, khi đưa được các nạn nhân ra ngoài thì cháu T đã tử vong do bị bỏng nặng, bà Thiệp và chị Sang bị thương.

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