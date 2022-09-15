Về vấn đề này, ngày 14/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang tích cực đẩy mạnh công tác điều tra vụ cháu bé 3 tuổi bị thiêu xác.

Theo thông tin từ báo VOV, vụ việc cháu bé ở Huế được gửi điều trị chậm phát triển trí tuệ, nhưng bị thiêu xác bất thường, đang thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng việc điều tra này là khá chậm.

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập tức điều tra, xác minh các thông tin có liên quan. Đồng thời, nhiều lần mời đại diện gia đình bị hại là ông Nguyễn Hữu Nghĩa đến để làm việc và cung cấp các mẫu vật nhằm phục vụ quá trình điều tra. Tuy nhiên, ông Nghĩa có đơn xin đến làm việc chậm do bản thân bị bệnh thận, sức khỏe không tốt. Cùng với đó, đến ngày 09/4/2022, ông Nghĩa gửi đơn xin miễn tố giác tội phạm đối với ông Lê Minh Quang. Gần 4 tháng sau, cụ thể là ngày 3/8/2022, ông Nghĩa mới tiếp tục có đơn tố cáo trở lại.

Trước đó, ngày 15/4/2022, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận hồ sơ giải quyết ban đầu của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP. Huế đối với đơn trình báo của ông Nguyễn Hữu Nghĩa (trú phường Phú Nhuận, TP Huế) tố cáo ông Lê Minh Quang (45 tuổi, trú phường Xuân Phú, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), tạm trú TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) về hành vi chữa bệnh gây chết người rồi tự ý thiêu thi thể con trai của mình là cháu Nguyễn Lâm Minh Quân (3 tuổi).

Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định công tác điều tra vụ việc vẫn luôn tích cực được triển khai để tìm ra câu trả lời thỏa đáng nhất - Ảnh: Báo VOV

Theo Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, từ khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tích cực đẩy mạnh công tác điều tra theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc chậm được giải quyết là do sức khỏe ông Nghĩa không tốt, đến mãi ngày 3/8 mới đến cơ quan Công an để làm việc. Đồng thời, sau khi được đề nghị cung cấp mẫu vật có liên quan để phục vụ việc giám định, vài ngày sau ông Nghĩa mới cung cấp mẫu tro cốt được nghi là của cháu Quân. Ngày 12/8/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định trưng cầu giám định đối với tro xương mà Quang đã giao cho ông Nghĩa để xác định tro xương đó có phải của cháu Quân hay không. Và đến ngày 9/9/2022, ông Nghĩa mới cung cấp thêm mẫu tóc của mẹ cháu Quân để phục vụ giám định. Hiện các mẫu vật đang được đưa đi giám định, chưa có kết quả.

Hoài nghi lời khai của bị đơn

Trước đó theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết, ông Lê Minh Quang trình bày với cơ quan công an rằng sau khi đưa bé về hai ngày thì bé có biểu hiện ho, sốt và ông kiểm tra thì thấy kết quả dương tính với COVID-19. Ông và người giúp việc tự mua thuốc cho bé uống. Tối 24/3, bé Nguyễn Lâm Minh Quân sốt trở lại, đến rạng sáng 25/3 thì tử vong.

Ông Lê Minh Quang khai đã cuộn thi thể cháu Nguyễn Lâm Minh Quân vào thùng giấy, dùng băng keo dán kín, đem vào ô tô cá nhân rồi cùng bà Bích chở đi theo quốc lộ 27 về hướng huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng). Khi vào một con đường nhỏ, ông Q. nói bà B. chờ, ông đi lo công việc.

Sau đó ông Quang đi vào sâu bên trong khu rừng, bỏ thùng giấy có chứa thi thể bé Nguyễn Lâm Minh Quân vào một xô sắt, bắt đầu thiêu. Việc thiêu xác hết khoảng 5 tiếng, sau đó ông Quang làm nguội xô sắt, dọn dẹp hiện trường và rời đi.

Sau khi đi đến Khánh Hòa, ông Quang mới nói cho bà Bích biết là cháu bé Nguyễn Lâm Minh Quân đã chết do COVID-19 và ông đã thiêu thi thể. Ngày 27/3, ông và bà Bích đi mua hũ đựng tro cốt để đổ phần tro cốt trong xô sắt ra và mang đi Huế giao cho gia đình.

Quá trình làm việc với công an, ông Quang, bà Bích lúc thì nói đốt thi thể cháu bé ở Đắk Lắk, lúc thì nói ở Đam Rông (Lâm Đồng). Khi cơ quan điều tra yêu cầu đưa đến các địa điểm trên để kiểm tra, xác minh, ông Quang đưa ra giấy tờ bị ốm, sức khỏe yếu chưa đi được.

Căn nhà được cho là nơi cháu Nguyễn Lâm Minh Quân tử vong - Ảnh: Báo VOV

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Dư luận đang mong có câu trả lời thuyết phục cho nhiều nghi vấn, như liệu cháu Quân có nhiễm Covid-19 dẫn đến tử vong hay không? Một người bị bại liệt, phải ngồi xe lăn nhưng ông Quang làm sao có thể thực hiện toàn bộ hành vi đốt xác cháu Quân ở một nơi hoang vắng?./.

Căn nhà ông Quang thuê ở số 54/39 Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) với giá 3 triệu đồng/tháng, nơi được cho là cháu Quân bị tử vong do mắc Covid-19.