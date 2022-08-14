Sau đó, cặp vợ chồng là chủ cửa hàng đã đến tận nhà của cô gái để nói chuyện. Mâu thuẫn xảy ra, đôi vợ chồng hành hung cô gái và một người phụ nữ đang mang thai (chị dâu cô gái). Vụ việc hành hung trên được camera an ninh tại nhà ghi lại.

Theo thông tin từ Zingnews, tối 13/8, mạng xã hội lan truyền 2 clip ghi lại cảnh xô xát giữa nhiều người tại một ngôi nhà ở xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể, một cô gái ở xã Đồng Văn chia sẻ bài viết trên mạng xã hội có nội dung "bóc phốt" một cửa hàng bán quần áo trên địa bàn.

Trong khi đó, một lãnh đạo UBND xã Đồng Văn cũng xác nhận đã đưa vợ chồng Trần Văn Nghiệp (người hành hung con gái bà Hường) về xã làm việc. Vụ xô xát khiến người phụ nữ mang thai 3 tháng phải nhập viện cấp cứu.

Liên quan đến sự việc trên, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 14/8, một cán bộ Công an xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã nắm thông tin vụ việc vợ chồng chủ shop quần áo vào nhà bà Lưu Thị Hường (thôn Đồng Lạc, xã Đồng Văn) hành hung 2 con gái của bà, xảy ra vào tối 13/8. Danh tính vợ chồng chủ shop là Trần Văn Nghiệp (trú tại huyện Yên Lạc).

Đoạn camera cũng ghi lại cảnh người đàn ông tên Trần Văn Nghiệp liên tiếp tát vào mặt chị N.T.Y.N. khiến cô này loạng choạng bước xuống sân. Không dừng lại, người phụ nữ được cho là vợ của Nghiệp lao vào túm tóc N.T.Y.N. và xảy ra giằng co. Lúc này, có hai phụ nữ khác là bà Hường và con gái lớn của bà là chị N.T.L (SN 2001) đang mang thai 3 tháng ở nhà.

Camera ghi lại vụ việc chủ shop đến nhà khách hàng hành hung - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi người phụ nữ túm tóc con gái bà Hường thì người đàn ông tiếp tục lao xuống sân tát liên tiếp vào mặt cô gái khiến cô này đau đớn la thét. Tuy nhiên, do Nghiệp mang theo dao và lúc này cổng nhà bà Hường đã khóa phía trong nên những người dân bên cạnh không thể vào can ngăn.

Khi chị N.T.L – con gái lớn bà Hường đang mang bầu 3 tháng dùng điện thoại để quay lại cảnh em gái mình bị vợ chồng Nghiệp hành hung thì người này đá thẳng vào bụng bầu khiến chị L. ngã xuống đất, chảy máu. Chị L. sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Clip cũng cho thấy, sau khi nhiều người dân kéo đến đứng ngoài cổng nhà bà Hường phẫn nộ trước hành vi đánh người, thì Nghiệp cầm theo con dao đi lại trong sân nhà bà Hường liên tục có dấu hiệu tỏ thái độ thách thức.

Nhận tin báo, công an và chính quyền địa phương đã có mặt can thiệp, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.