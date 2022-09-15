Đồng Nai: Kinh hoàng chồng nhẫn tâm chém đứt lìa 2 cánh tay của vợ

Xã hội 15/09/2022 08:58

Vào sáng ngày 15/9, Công an huyện Long Thành cho biết đang điều tra vụ việc người chồng chém đứt 2 cánh tay vợ ở xã Tam An.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng 15/9,, đại diện Công an huyện Long Thành, cho biết đang điều tra vụ việc người chồng chém đứt 2 cánh tay vợ ở xã Tam An.

"Sau khi chém đứt 2 cánh tay vợ, người chồng đã gọi cho người thân đưa vợ đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện nạn nhân đã tạm ổn định sức khoẻ. Riêng người chồng đã đến công an đầu thú", đại diện Công an huyện Long Thành thông tin.

Đồng Nai: Kinh hoàng chồng nhẫn tâm chém đứt lìa 2 cánh tay của vợ - Ảnh 1
Do mâu thuẫn nên chồng đã ra tay chém đứt lìa tay vợ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ Vietnamnet, bà Nguyễn Thị Tân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam An, huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết, có vụ việc chồng chém đứt lìa tay vợ xảy ra tại địa phương vào ngày 14/9. 

Bà Tân cho biết, thời gian gần đây, vợ chồng chị T. (ngụ xã Tam An, huyện Long Thành) thường xuyên mâu thuẫn. Vào ngày 13/9, hai vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi do người chồng ghen tuông.

Lúc này người chồng đã dùng dao chém đứt 2 cánh tay chị T. Sau khi chém đứt 2 cánh tay vợ, người này đã gọi cho người thân đưa vợ đi cấp cứu tại bệnh viện, sau đó đến cơ quan công an đầu thú. Riêng chị T. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tay phải bị đứt lìa hoàn toàn khỏi cơ thể, tay trái còn dính phần da. Nạn nhân hiện đã qua cơn nguy kịch.

 

Sau khi sự việc xảy ra, công an đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc. 

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