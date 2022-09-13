Hà Nội: Trích xuất camera trong vụ người phụ nữ bị chồng cũ đánh đập dã man tại nơi làm việc

Xã hội 13/09/2022 14:06

Một người phụ nữ ở Hà Nội đã gửi đơn tố giác tới cơ quan công an về việc bị chồng cũ hành hung trong lúc làm việc và đưa đi nhiều nơi để tiếp tục đánh đập gây thương tích nặng.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào chiều ngày 12/9, Công an quận Bắc Từ Liêm ( Hà Nội) xác nhận đang tiếp nhận điều tra, xác minh đơn trình báo của chị N.T.H  (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tố cáo bị anh N.N.T (chồng cũ) hành hung, gây thương tích.

Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết: "Cơ quan điều tra đã cho chị H. đi khám, giám định thương tích. Căn cứ vào kết quả điều tra và tỷ lệ thương tích của nạn nhân theo luật định, nếu đủ căn cứ khởi tố hình sự thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố để xử lý nghiêm kẻ hành hung chị H. về tội cố ý gây thương tích".

Hà Nội: Trích xuất camera trong vụ người phụ nữ bị chồng cũ đánh đập dã man tại nơi làm việc - Ảnh 1
Anh T. túm tóc và tát chị H. được camera an ninh của siêu thị ghi lại - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, đơn trình báo của chị H. (trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có nội dung, khoảng 21h ngày 6/9, chị H. đang làm việc tại siêu thị ở phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) thì ông N.N.T (chồng cũ chị H.) đến tìm gặp để nói chuyện và hai người gặp nhau ở ghế đá gần đó.

Lúc này, chị H. thấy ông T. có biểu hiện giận dữ nên gọi điện cho người nhà thông báo thì bị ông này giật điện thoại và đấm liên tiếp cái vào mặt. Bị đánh bất ngờ, chị H. kháng cự lại nhưng không được và tiếp tục bị ông T. kéo ra nơi vắng người đánh vào vùng mặt, đầu.

 

Chị H. viết: "Anh ta cầm điện thoại không cho gọi điện cho ai và tiếp tục ép tôi ra khu vực gần hồ nước đánh đập. Tôi đau thấu xương và không nhớ nổi bị đánh bao nhiêu cái. Trên đường đi, tôi vẫn bị người đàn ông này đánh đập gây thương tích bỏ mặc lời van xin trong đau đớn và ngất xỉu đi sau đó. Trong suốt quãng đường đi, T. không cho tôi đi vệ sinh và luôn đe dọa đánh đập nếu có ý định cầu cứu mọi người". Đến khi tỉnh dậy, chị mới biết ông T. đưa mình lên tỉnh Hòa Bình.

Hà Nội: Trích xuất camera trong vụ người phụ nữ bị chồng cũ đánh đập dã man tại nơi làm việc - Ảnh 2
Nạn nhân nhập viện điều trị với nhiều thương tích - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trong thời gian từ chiều đến tối 7/9, chị H. được đưa về Hà Nội và liên tiếp bị ông T. chở đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường để đánh đập và "giam lỏng" trên ô tô.

Lúc này, chị H. giằng co với ông T. để mở cửa và la hét thì có một số người dân gần đó đi tới nên có cơ hội chạy thoát ra ngoài. Chị H. kể: "Thoát chết, tôi gọi điện cho người thân và được đưa đến công an phường trình báo".

Theo người thân, sau nhiều ngày chị H. vẫn phải nằm viện điều trị trong tình trạng sức khỏe suy kiệt với nhiều vết thương tích trên người. Gia đình chị H. mong muốn cơ quan chức năng sớm xác minh làm rõ và xử lý nghiêm hành vi của ông T.

Hiện tại, các nội dung đơn tố cáo của chị H. đang được Công an quận Bắc Từ Liêm khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

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