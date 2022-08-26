Mạng xã hội đang xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh lớp 11 lột đồ, đánh bạn ngay giữa đường dưới sự chứng kiến của một số học sinh khác.

Theo thông tin từ Infornet/Vietnamnet, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 38 giây ghi lại cảnh một nữ sinh lớp 11 ở Hà Tĩnh lột đồ, đánh bạn giữa đường để làm nhục. Trong đoạn clip, một cô gái bị bạn lột hết đồ, ngồi co ro bên vệ đường và sau đó xuất hiện một nữ sinh mặc áo đồng phục tiến đến cầm tóc kéo ra giữa đường.

Chưa dừng lại ở đó, nữ sinh mặc áo đồng phục túm tóc cô gái giật ngửa ra phía sau khiến nạn nhân nằm ngửa ra đường. Nữ sinh này còn dùng tay đánh vào mặt của cô gái đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân.

Trong tình trạng không mảnh vải che thân, nạn nhân chỉ còn biết nằm co ro ôm lấy cơ thể chịu trận. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của một nhóm nữ sinh khác nhưng không ai vào ngăn cản.

Cô gái bị nữ sinh lớp 11 kéo ra giữa đường để hành hung - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào sáng ngày 26/8, ông Phan Sỹ Châu, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hữu Trác xác nhận, nữ sinh lột đồ đánh bạn gây xôn xao là một em học sinh đang học lớp 11 của trường. Còn cô gái bị đánh là học sinh của một trường dân lập trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Ông Châu chia sẻ thêm: |Trong sáng nay, nhà trường đã yêu cầu nữ sinh cùng phụ huynh lên nhà trường để làm bản tường trình về vụ việc".

Hiện nay, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cũng đang vào cuộc điều tra đoạn clip nữ sinh lớp 11 lột đồ đánh bạn khiến dư luận bất bình nêu trên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rung-minh-canh-nu-sinh-ha-tinh-bi-ban-hoc-lot-do-hanh-hung-ngay-giua-ban-ngay-cong-an-lap-tuc-vao-cuoc-496022.html