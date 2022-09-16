Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 13/9, Bình nghi ngờ chị N.T.T. (27 tuổi, vợ Bình) có quan hệ tình cảm với người khác nên gặng hỏi. Chị T. thừa nhận có quan hệ tình cảm với một thanh niên bên ngoài.

Ngày 15/9, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho hay đang tạm giữ hình sự Thái Xuân Bình (34 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tam An) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Sau khi chém vợ, Bình vội băng bó cho vợ, rồi gọi người thân đưa chị T. đi cấp cứu. Sau đó, Bình ra công an xã đầu thú.

Tức giận, Bình vào bếp lấy một con dao trong bếp quay ra chém liên tiếp nhiều nhát vào người vợ. Chị T. thấy vậy đưa tay lên đỡ khiến hai cánh tay bị đứt lìa.

Nạn nhân bị chém lìa tay. Ảnh: Dân Việt

Người chồng đối diện mức án nào?

Trao đổi trên Zing.vn, Luật sư Lê Hồng Hiển, Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự cho hay:

Dựa vào những thông tin ban đầu, có thể nhận định rằng người chồng đã phạm tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Việc xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của nạn nhân sẽ được tính theo Bảng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BYT của Bộ Y tế.

Đối với một bên cẳng tay bị đứt lìa, căn cứ Chương 7 Bảng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích, tỷ lệ thương tật đối với bộ phận này sẽ khoảng 51-60%. Đối với nhát cắt ở khuỷu tay trái, vết thương tuy đã nối lại được nhưng việc hoạt động cẳng tay và cổ tay có thể bị hạn chế dẫn nên tỷ lệ thương tật rơi vào khoảng 11-15%, theo mục IV Chương 7 của Bảng 1 Thông tư 22/2019/TT-BYT.

Như vậy, tổng tỷ lệ thương tật của nạn nhân có thể ở mức hơn 60%. Theo quy định hiện hành, nếu thương tật từ 61% trở lên, Bình sẽ bị xử lý theo điểm d Khoản 4 Điều 134 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) với mức phạt tù 7-14 năm tù. Còn nếu kết quả giám định thương tật của người vợ trong khoảng 31-60%, nghi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điểm c Khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) có mức phạt tù 5-10 năm tù.

Luật sư cũng giải thích thêm rằng ngoài 2 vết chém ở cánh tay, nạn nhân có khả năng bị chấn thương tâm lý do vụ tấn công gây ra. Vì vậy, cần phải chờ kết quả giám định về tổn thương thân thể và tâm lý để có chế tài xử lý phù hợp.

Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi đang điều trị cho chị T. Ảnh: Dân Trí

Người vợ ngoại tình, chồng có được giảm án?

Đặt vấn đề người vợ được cho là có mối quan hệ phức tạp bên ngoại, liệu chồng có được giảm án? Trên báo Dân Trí, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng VPLS Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội phân tích:

Trong vụ án này, hành vi chém lìa hai tay của nạn nhân là hành vi rất man rợ, tàn nhẫn. Nếu nạn nhân không được cấp cứu kịp thời thì sẽ mất máu nhiều và tử vong. Bởi vậy ý thức chủ quan của đối tượng gây án sẽ thể hiện qua hành vi khách quan sau khi thực hiện hành vi chém nạn nhân.

Nếu đối tượng không đưa nạn nhân cấp cứu, không gọi người cấp cứu hoặc cản trở người cấp cứu thì có thể xác định đối tượng có chủ đích giết người. Mục đích thực hiện hành vi không chỉ thể hiện qua lời nói, suy nghĩ mà còn thể hiện qua hành vi cụ thể. Bởi vậy tư thế chém người, vị trí muốn chém và thái độ sau khi chém là những yếu tố quan trọng để xác định hành vi là giết người hay là cố ý gây thương tích.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nạn nhân có ngoại tình hay không để làm căn cứ xác định hành vi của đối tượng này có thuộc trường hợp tinh thần bị kích động mạnh hay không? Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ xác minh mối quan hệ giữa nạn nhân với người đàn ông khác để làm rõ nguyên nhân, điều kiện phạm tội trên cơ sở xác định nạn nhân có lỗi một phần hay không.

Tuy nhiên, dù nghi ngờ của người chồng là đúng, nạn nhân không chung thủy thì đây cũng không phải là căn cứ để đối tượng có thể thực hiện hành vi giết người hoặc là hành vi cố ý gây thương tích. Hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người vợ trong tình huống này là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Luật sư Đặng Văn Cường, qua clip cho thấy hành vi của đối tượng gây án là rất cuồng nộ, nhiều lần cầm dao chém vào nạn nhân đang trong tư thế không có khả năng tự vệ. Kể cả trường hợp nạn nhân thừa nhận hành vi ngoại tình thì đây cũng không phải là căn cứ để xác định nạn nhân có lỗi một phần.

Nếu nạn nhân không chung thủy dẫn đến đối tượng ghen tuông, kích động nên thực hiện hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân thì đây có thể chỉ là tình tiết để đánh giá tính chất của vụ án chứ không phải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hành vi của đối tượng chém người trong cơn gào thét, trong tiếng van xin của nạn nhân khiến ai chứng kiến cũng phải rợn người và kinh hãi. Bởi vậy đối tượng này sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.