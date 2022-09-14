Theo Dân Trí, ngày 15/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Lâm Đồng tiếp nhận hồ sơ giải quyết ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đối với đơn trình báo của ông N. Cụ thể, gia đình ông N. gửi cháu N.L.M.Q cho ông Q. chăm sóc, thế nhưng chỉ hơn 3 tuần sau đã phải nhận hung tin con mình chết vì COVID-19 và bị thiêu bằng than củi.

Ngày 14/9, báo Tuổi Trẻ cho biết, Công an Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ nội dung tin tố giác tội phạm về việc gia đình ông N.H.N (45 tuổi, ngụ TP.Huế) giao con trai tên là N.L.M.Q (3 tuổi) cho ông L.M.Q (45 tuổi, tạm trú 54/39 Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) nuôi dưỡng, điều trị bệnh chậm phát triển, thế nhưng sau đó cháu bé tử vong chưa rõ nguyên nhân và ông Q. nói đã hỏa thiêu thi thể cháu.

Theo Thanh Niên cho biết, ông Q. khai đã quen ông N. từ 3 - 4 năm trước. Đầu tháng 3 vừa qua, ông nhận nuôi dạy, điều trị cho cháu N.L.M.Q vì cháu bị bệnh chậm phát triển.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ này, ngày 18/4, Phòng đã lập hồ sơ giải quyết tin báo, mời ông Q. và người phụ nữ ở cùng nhà với ông là bà B. lên làm việc.

Ngày 3/3, ông Q. đưa N.L.M.Q về căn nhà ở địa chỉ 54/39 Phan Chu Trinh mà ông đã thuê trước đó để chăm sóc, điều trị. Trong ngôi nhà này còn có một người giúp việc cho ông là bà C.T.T.B (39 tuổi).

Mới về được 2 hôm thì cháu N.L.M.Q bị ho, sốt. Qua test nhanh, thấy cháu dương tính với SARS-CoV-2, ông Q. nhờ bà B. đi mua thuốc cho cháu uống. Đến ngày 8/3, thấy cháu không ho và sốt nữa nên ông Q. thông báo cho ông N. biết con trai ông mắc COVID-19 nhưng đã khỏi bệnh.

Ngày 24/3, thấy cháu Q. liên tục ho và sốt, ông Q. lại test nhanh và phát hiện cháu tái dương tính với SARS-CoV-2. Đến 22 giờ cùng ngày, ông Q. đi ngủ và vào khoảng 2 giờ ngày 25/3, ông Q. phát hiện cháu bé đã tử vong.

Vì không dám báo với chính quyền địa phương nên ông Q. lên kế hoạch tự hỏa táng thi thể cháu bé. Ông đặt thi thể cháu N.L.M.Q vào thùng các tông rồi dán băng keo kín lại; đồng thời bỏ than, dầu, xăng và xô sắt vào một thùng các tông khác rồi đưa tất cả lên ô tô của mình.

Ông Q. nhờ bà B. lái chiếc ô tô này về hướng huyện Đam Rông. Đến khoảng 8 giờ ngày 25/3, chiếc ô tô rời quốc lộ 27, rẽ vào một con đường đất. Ông Q. nói bà B. quay ra quốc lộ, còn mình ở lại để gặp một người bạn nhằm trao đổi công việc.

Thấy bà B. đã đi khá xa, ông Q. chuyển 2 thùng các tông từ trên xe xuống đất, hỏa thiêu xác cháu Q. trong xô sắt trong khoảng từ 4 - 5 tiếng đồng hồ rồi chất mọi thứ lên ô tô. Khi bà B. quay lại, ông Q. bảo bà lái ô tô xuống Khánh Hòa và ngủ tại đó.

Sáng 26/3, bà B. lái xe ô tô chở Qu. ra Huế. Khi ra tới TP.Huế (khoảng 20 giờ Cùng ngày), ông Qu. thông báo cho bà B. biết là cháu Q. đã chết vì Covid-19 và ông đã hỏa táng thi thể cháu.

Hai người sau đó thuê khách sạn ngủ lại. Đến sáng 27/3, ông Qu. nói bà B. chở đi mua đồ và ông Qu. mua một hũ sành rồi tìm chỗ vắng người, bỏ tro cốt của cháu Q. vào hũ. Tiếp đó, ông Qu. liên lạc hẹn gặp ông N., thông báo cháu Q. đã mất vì Covid-19 và ông đã hỏa táng thi thể, mang tro cốt ra đưa cho ông N..

Trước đó, báo Công An Nhân Dân đưa tin, ông N.H.N (SN 1977, trú TP Huế) tố giác ông L.M.Q (SN 1977, ngụ ở đường Nguyễn Bính, TP Huế; tạm trú phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) về việc con trai của mình bị tử vong chưa rõ nguyên nhân tại nhà ông Q.

Theo đơn trình báo, đầu tháng 3/2022, con trai của vợ chồng ông N. là cháu N.L.M.Q (SN 2019) được gửi cho ông Q. nuôi dưỡng, chữa bệnh chậm phát triển trí tuệ, trẻ tự kỷ, với cam kết hết bệnh trong vòng 2-3 năm, giá tiền 200 triệu đồng/tháng.

Ngôi nhà cấp 4 ông Qu. thuê ở P.Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc. Ảnh: Thanh Niên

Ông Q. nói với gia đình ông N. rằng, với chi phí 200 triệu đồng/tháng, cháu Q. sẽ được cả một ekip điều trị, gồm tài xế, ô tô để chở cháu Q. cùng ekip đi những nơi cần thiết. Ngoài ra, cháu Q. có cô nấu ăn, cô chăm sóc ngủ lại bên cháu, tất cả đều có “nghề” trong việc này. Chưa hết, cũng theo ông Qu., cơ sở điều trị cho cháu Q. có đầy đủ tiện nghi, thiết bị hỗ trợ điều trị, không gian sân vườn xung quanh, căn phòng của cháu được thiết kế rất khoa học…

Sau khi gia đình đồng ý chuyển tiền, ông Q. đã tiếp nhận cháu Q. rồi đưa về nhà trọ ở địa chỉ 54/39 Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để chăm sóc, điều trị.

Tuy nhiên, chưa đầy 1 tháng sau, ông Q. thông báo, cháu bé chết vì COVID-19 nên đã tự dùng than, củi để thiêu thi thể trước khi chuyển về cho gia đình mà không trình báo với cơ quan chức năng, chính quyền sở tại.