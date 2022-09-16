Người chồng chém lìa 2 cánh tay vợ do ghen tuông gửi lời nhắn nhủ: 'Anh còn sống trở về, mình làm lại từ đầu em nhé!'

Xã hội 16/09/2022 19:34

Trước khi vợ được đưa đi cấp cứu, Bình ôm vợ rồi gửi lời xin lỗi, mong muốn sẽ làm lại từ đầu nếu anh ta còn sống trở về.

Hai ngày qua, dư luận rúng động về vụ Thái Xuân Bình, SN 1988, ngụ tại xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai chém vợ đứt lìa 2 cánh tay do mâu thuẫn tình cảm. Không thể biện hộ, Bình đã ra tay quá tàn bạo, hậu quả vô cùng thảm khốc và chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm minh của pháp luật. 

Về phía chị N.T.T. (SN 1995), được chuyển từ một bệnh viện ở tỉnh Đồng Nai đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 13/9 trong tình trạng bị chém đứt lìa 2 cánh tay, nguy kịch.

Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật nối chi khẩn cấp, chị T. đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên chỉ giữ lại được một bên cánh tay trái. Hiện bệnh nhân vẫn đang được chăm sóc, theo dõi tại khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình.

Người chồng chém lìa 2 cánh tay vợ do ghen tuông gửi lời nhắn nhủ: 'Anh còn sống trở về, mình làm lại từ đầu em nhé!' - Ảnh 1
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện sau khi bị chồng chém đứt lìa 2 cánh tay. Ảnh: Dân Việt

Trưa 15/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cho là của vợ chồng Bình. Đoạn clip này ghi lại cảnh người chồng vừa khóc nức nở, vừa chửi vợ bội bạc vừa vung dao một cách dã man với vợ.

Trong đoạn clip này, người chồng đã không kìm nén nổi cảm xúc, liên tục gặng hỏi vợ về lý do có quan hệ ngoài luồng khi Bình vẫn luôn yêu thương gia đình. Đáp lại, chị T. cho rằng "Tại vì anh không thương em”. Sau đó người chồng liên tục hét lên “Trời ơi!” rồi vung dao chém nhiều nhát vào tay của vợ.

Theo thông tin từ Zing.vn cho biết, cho đến ngày 16/9, quán tạp hóa ở xã Tam An, huyện Long Thành - nơi xảy ra việc Thái Xuân Bình (34 tuổi) chặt lìa tay N.T.T. (26 tuổi, vợ Bình) - có nhiều người tới thăm hỏi. Họ chủ yếu là bà con họ hàng, khi biết chuyện đã tìm đến chia buồn, động viên gia đình.

Người chồng chém lìa 2 cánh tay vợ do ghen tuông gửi lời nhắn nhủ: 'Anh còn sống trở về, mình làm lại từ đầu em nhé!' - Ảnh 2
Tiệm tạp hóa nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Zing

Đến nay, cha mẹ của Bình vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn khi con dâu đang nằm viện còn con trai vướng vòng lao lý. 

Chia sẻ với Zing.vn, ông Thái Xuân Hưng (61 tuổi, cha nghi phạm Bình) cho biết mất ăn mất ngủ mấy ngày qua. Nhớ lại khoảnh khắc con trai gọi điện báo tin đã chém lìa tay vợ, ông Hưng rơi nước mắt.

“Chiều hôm đó, tôi đang ở nhà thì Bình gọi báo. Tôi tức tốc chạy qua thì thấy một tay con dâu đã bị chém lìa. Lúc đó, T. vẫn tỉnh táo nói chuyện được. Tôi gọi taxi, nhưng tài xế thấy cảnh tượng kinh hoàng không dám chạy. Sau đó, tôi gọi người thân dùng xe máy chở con dâu đến bệnh viện”, ông Hưng kể lại.

Ông Hưng cho biết mấy ngày qua, ông lên Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP.HCM chăm sóc cho con dâu. Ông vui mừng khi biết T. qua cơn nguy kịch, cánh tay trái được nối thành công.

Bà Nguyễn Thị Nụ (63 tuổi, mẹ Bình) như người mất hồn từ khi xảy ra vụ việc. Bà cho biết vợ chồng con trai kết hôn đã nhiều năm, có 2 con gái.

Trước khi xảy ra vụ việc, Bình mua cho vợ xe máy mới, rồi cả 2 đi Vũng Tàu du lịch. Theo bà Nụ, sau khi tấn công vợ, nghi phạm kiếm dây cột vào chỗ chém, cầm máu cho chị T.

“Bình ôm vợ vào lòng rồi nói anh xin lỗi, anh sai rồi. Nếu anh còn sống trở về, mình làm lại từ đầu em nhé”, người mẹ thuật lại lời của nghi phạm Bình trước khi chị T. được đưa đi cấp cứu.

Trước đó, theo thông tin từ Dân Trí cho biết, trưa 13/9, do mâu thuẫn ghen tuông, Thái Xuân Bình (34 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) lấy dao chém tới tấp làm đứt lìa 2 cánh tay vợ mình là chị N.T.T..

Sau đó, người đàn ông 34 tuổi băng bó vết thương cho vợ rồi gọi người thân đến đưa đi cấp cứu. Riêng Bình ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã tạm giữ hình sự Thái Xuân Bình để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

 

Ám ảnh lời gào thét thảm thiết của người vợ trong vụ chồng chém đứt lìa 2 tay ở Đồng Nai: 'Anh không thương em'

Ám ảnh lời gào thét thảm thiết của người vợ trong vụ chồng chém đứt lìa 2 tay ở Đồng Nai: 'Anh không thương em'

Cảnh tượng người chồng máu lạnh chém đứt lìa 2 tay vợ và người phụ nữ liên tục gáo thét trong đoạn clip được ghi lại, khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

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