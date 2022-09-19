Tại cơ quan điều tra, Bình khai do ghen tuông nên đã "xuống tay" với vợ.

Sáng ngày 19/9, theo thông tin từ Zing cho biết, Thái Xuân Bình (34 tuổi, ngụ huyện Long Thành) người chồng chém vợ đứt lìa tay phải, gần đứt khuỷu tay trái đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó theo thông tin từ Tuổi Trẻ, vào ngày 15/9, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) tạm giữ hình sự Thái Xuân Bình để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Nạn nhân bị chồng chém đứt lìa 2 tay được đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu. Ảnh: Dân Việt

Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 13/9, Bình nghi ngờ chị N.T.T. (27 tuổi, vợ Bình) có quan hệ tình cảm với người khác nên gặng hỏi. Chị T. thừa nhận có quan hệ tình cảm với một thanh niên bên ngoài.

Tức giận, Bình vào bếp lấy một con dao trong bếp quay ra chém liên tiếp nhiều nhát vào người vợ. Chị T. thấy vậy đưa tay lên đỡ khiến hai cánh tay bị đứt lìa.

Sau khi chém vợ, Bình vội băng bó cho vợ, rồi gọi người thân đưa chị T. đi cấp cứu. Sau đó, Bình ra công an xã đầu thú.

Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đến hiện trường điều tra vụ việc.

Trao đổi với báo chí, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết ngày 13/9, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân nữ nhập viện trong tình trạng bị chém đứt lìa cả hai cánh tay. Ngay lập tức, các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân lên khoa chấn thương chỉnh hình để nối hai tay cho bệnh nhân. Chỉ T. đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên chỉ giữ lại được 1 cánh tay bên trái.

Mặc dù chưa có kết luận chính thức về tỷ lệ thương tật của người này nhưng với hậu quả là hai cánh tay của người vợ bị đứt lìa thì người chồng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và phải đối diện với mức phạt tù lên đến 15 năm.

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