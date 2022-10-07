Hoàn cảnh đáng thương của cháu bé ở Quảng Bình bị bố ruột dùng rơm châm lửa đốt chân

Bé T. (9 tuổi) bị bố ruột trói lại rồi dùng rơm, xăng đốt 2 chân khiến cháu bé nhập viên trong tình trạng bỏng nặng.

Hôm qua (6/10), dư luận xôn xao trước vụ việc bé trai 9 tuổi bị bố ruột châm lửa đốt chân. Sự việc xảy ra tại thôn Cà, xã Hòa Trạch, huyện bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo địa phương đã xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cháu bé bị bố ruột dùng rơm và xăng đốt dẫn đến bỏng nặng.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, nguyên nhân cháu T. bị thương là do bố ruột là ông Nguyễn Anh Tuấn (36 tuổi) bạo hành. Theo gia đình cháu T., sau khi nhậu say, nghe tin con hư, ông Tuấn đã nổi giận, lấy dây cột chân cháu T. lại rồi dùng xăng và rơm đốt vùng chân khiến cháu bị bỏng.

Được biết, ông Nguyễn Anh Tuấn đã ly thân với vợ từ lâu, hoàn cảnh gia đình khó khăn, một mình nuôi 2 đứa con cùng mẹ già là bà Nguyễn Thị Hiến (nay đã 68 tuổi).

Bố mẹ chia tay, bé T. sống với với bố, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Sau sự việc, ông Tuấn cũng đã nhận ra hành vi sai trái của mình và đưa con ra trạm y tế xã điều trị. Tuy nhiên, do vết bỏng khá nặng nên cháu T. được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch.

Thông tin từ Dân Trí cho biết thêm, sau khi thăm khám, bác sĩ xác định cháu bị bỏng 2 cẳng chân cấp độ 3, chấn thương phần mềm ở lưng. Cháu T. hiện nằm điều trị tại bệnh viện trong tình trạng 2 chân bị bỏng độ 3, lưng có nhiều vết thương.

Sau lưng cháu bé cũng bị thương phần mềm. Ảnh: Dân Trí

Qua sơ cứu, bác sĩ xác nhận cháu T. bị bỏng độ 3 ở cả hai chân, đến thời điểm hiện tại sức khỏe và tinh thần của T. vẫn ổn định.

Đồng thời, Chủ tịch UBND xã Hòa Trạch đã mời ông Nguyễn Anh Tuấn lên trụ sở UBND xã để trao đổi, tâm sự, giáo dục, răn đen và viết bản cam kết từ nay về sau không tái phạm.

Hiện vụ việc đã giao cho lực lượng công an xã Hòa Trạch điều tra, cũng cố hồ sơ.

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