Sự thật về bức ảnh người cha ôm 2 con chạy khỏi lũ dữ ở Kỳ Sơn gây xúc động

Xã hội 04/10/2022 15:46

Mới đây, hình ảnh được cho là một người cha ở Kỳ Sơn, Nghệ An ôm 2 con chạy lũ nhận được sự quan tâm. Sự thật về bức ảnh xúc động này mới đây được tiết lộ.

Ngày 2/10 vừa qua là một ký ức khó quên đối với người dân tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Liên tiếp hai trận lũ quét ập đến đã cuốn phăng hàng chục ngôi nhà, làm ngập, hư hỏng hàng trăm ngôi nhà khác. Trong cơn lũ dữ, một cháu bé 4 tháng tuổi bị nước cuốn, tử vong.

Sự thật về bức ảnh người cha ôm 2 con chạy khỏi lũ dữ ở Kỳ Sơn gây xúc động - Ảnh 1
Cơn lũ lịch sử cuốn phăng đi mọi thứ tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Tiền Phong

Mới đây, hình ảnh ông bố ôm con chạy lũ cũng khiến nhiều người không khỏi xót thương. Hình ảnh được tài khoản thiện nguyện Dũng Nguyễn Quân chia sẻ. Theo đó, khi cùng các bạn tình nguyện viên tới vùng lũ để giúp đỡ bà con, anh đã vô tình ghi lại được khoảnh khắc này. Anh chia sẻ: "Cuộc chạy nạn đau lòng! Nhìn bé nhỏ bố bồng chạy nạn trên tay bạn sẽ khóc. Nghe ầm ầm vừa kịp chạy vào ôm con nhỏ chạy thoát nước lũ ào về. Kỳ Sơn trận lụt lịch sử!".

Sự thật về bức ảnh người cha ôm 2 con chạy khỏi lũ dữ ở Kỳ Sơn gây xúc động - Ảnh 2
Hình ảnh được cho là ông bố ôm các con tháo chạy. Ảnh: FB Dũng Nguyễn Quân

Tuy nhiên trên thực tế, khi bức ảnh này viral nhiều thông tin trái chiều đã được đưa ra. Một tài khoản Facebook để lại bình luận: “Ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn. Đây không phải con của anh mà là anh đi hỗ trợ bà con. Mọi người không biết cứ đăng linh tinh”.

Sự thật về bức ảnh người cha ôm 2 con chạy khỏi lũ dữ ở Kỳ Sơn gây xúc động - Ảnh 3
Một người lên tiếng khẳng định hình ảnh trên không phải bố con. Ảnh: Fanpage Nghệ An

Theo tìm hiểu, người trong ảnh đúng là ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn. Những ngày qua ông đã xông pha cùng bà con chống lũ. Không ít thông tin, bài báo ghi lại chia sẻ, đề xuất của ông về tình hình thiên tai để bảo vệ bà con trước những trận lũ quét. 

Sự thật về bức ảnh người cha ôm 2 con chạy khỏi lũ dữ ở Kỳ Sơn gây xúc động - Ảnh 4
Người đàn ông trong ảnh là Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Báo Nghệ An

Nói về vấn đề lũ quét tại Kỳ Sơn, cách đây ít hôm ông Bá Rê chia sẻ với báo Quân Đội Nhân Dân: “Do mưa lũ xảy ra bất thường, thời gian đột ngột, cường độ lớn, gây thiệt hại lớn cho địa phương. Hiện nay, địa phương đang cần cung cấp hàng hóa, vật tư thiết yếu và các nhu yếu phẩm cần thiết khác giúp người dân sớm vượt qua thiên tai; hỗ trợ sửa chữa, xây mới các công trình, bố trí kinh phí khắc phục hệ thống giao thông bị hư hỏng bởi tàn phá của lũ ống, lũ quét, chỉ đạo các ngành liên quan tập trung lực lượng thông tuyến đường Quốc lộ 7 đoạn qua xã Tà Cạ, xã Nậm Cắn”.

Sự thật về bức ảnh người cha ôm 2 con chạy khỏi lũ dữ ở Kỳ Sơn gây xúc động - Ảnh 5
Người dân Kỳ Sơn mất trắng sau cơn lũ lịch sử. Ảnh: Báo Phụ nữ

Sáng 3/10, sau gần 2 ngày bị chia cắt bởi lũ quét, nhờ chiếc cầu khỉ bắc qua suối Huồi Giảng, những người dân bị cô lập trong bản đã ra ngoài được còn lực lượng chức năng đã có thể tiếp cận, tiếp tế lương thực cho những gia đình đã cầm cự qua lũ. 

Trong ngày trở về, ai nấy đều thất thần nhìn nhà cửa, tài sản bị lũ tàn phá. Các gia đình cố cào bới lớp bùn đất dày hơn 1m, hy vọng tìm được chút tài sản còn sót lại. Người tìm được chiếc xe máy, người tìm được chiếc tủ lạnh, tivi, hay ít sách vở của con… nhưng mọi vật dụng cũng đều đã hư hỏng.

Sự thật về bức ảnh người cha ôm 2 con chạy khỏi lũ dữ ở Kỳ Sơn gây xúc động - Ảnh 6
Hình ảnh người đàn ông thất thần trước khung cảnh tan hoang khi lũ qua. (Ảnh: Một Thế Giới)

Lực lượng công an, bộ đội, cùng các tổ chức đoàn thể được tăng cường, khẩn trương hỗ trợ người dân. Mồ hôi thấm đẫm áo nhưng ai nấy đều khẩn trương, cố gắng sớm dọn dẹp xong lớp bùn đất để ổn định lại cuộc sống. Chưa bao giờ người dân nơi đây trải qua trận lũ kinh hoàng đến vậy. Những tài sản với bao năm tích góp giờ đã mất sạch sau cơn lũ.

Những ngày này, với tấm lòng san sẻ "lá lành đùm lá rách" của đồng bào trên cả nước, Kỳ Sơn nhộn nhịp bước chân người đến hỗ trợ, giúp đỡ người dân. Nhiều người chỉ nghe Kỳ Sơn bị lũ cuốn, làng gần, bản xa, đã khăn gói lên đường giúp dân, giúp đến kiệt sức, mệt rồi lăn ra ngủ dưới bùn đất. Đó chính là tình nghĩa đồng bào, trong hoạn nạn gian nan.

Đường vào vùng tâm lũ vẫn còn gian khó, nhưng những đoàn người vẫn cõng gạo, ôm mì tôm, vượt nước lũ, chỉ mong được sẻ chia với người dân vùng lũ. Những mạnh thường quân trên cả nước cũng đang hướng đến Kỳ Sơn, mong đường xá thuận lợi để đến với bà con, san sẻ những khó khăn cùng người dân tại đây.

 

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Từ khóa:   Lũ quét Kỳ Sơn Nghệ An mưa lũ miền Trung

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