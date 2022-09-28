Showbiz Việt quặn lòng hướng về 'khúc ruột' miền Trung, chung tay ủng hộ đồng bào đang oằn mình với bão dữ

Hậu trường 28/09/2022 10:24

Với tinh thần "tương thân tương ái", nhiều nghệ sĩ đã có hành động kịp thời nhằm giúp đỡ bà con đang chịu ảnh hưởng bởi bão số 4 gây ra.

"Bão lũ miền Trung" đang là từ khóa nóng và được nhiều người quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. Khi cơn bão được đánh giá lớn nhất trong vòng 20 năm qua - Noru đang tiến vào đất liền, những hình ảnh của sự tàn phá, thiệt hại do cơn bão gây nhói lòng. Nhiều sao Việt từ hôm qua đến nay đã liên tục cầu nguyện và có hàn động san sẻ nỗi mất mát với đồng bào miền Trung.

Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân, ca sĩ Khắc Việt cũng chung tâm trạng đau đáu khi nghĩ về miền Trung. Nam ca sĩ công khai ủng hộ bà con chịu thiệt hại bởi con bão Noru 500 triệu đồng. "Khắc Việt sẽ thông qua Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xin được san sẻ cùng đồng bào số tiền 500 triệu đồng để cùng khắc phục hậu quả, và Khắc Việt cam kết sẽ dùng hết nguồn lực hiện có, để đồng hành chia sẻ, khắc phục cùng bà con, để ổn định cuộc sống sau khi cơn bão đi qua", giọng ca Yêu lại từ đầu cho hay. 

Showbiz Việt quặn lòng hướng về 'khúc ruột' miền Trung, chung tay ủng hộ đồng bào đang oằn mình với bão dữ - Ảnh 1
Khắc Việt chuyển khoản nóng 500 triệu ủng hộ miền Trung. Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, anh cũng bày tỏ sự lo lắng về sức tàn phá của cơn bão lớn lần này và hi vọng: "Với tinh thần đoàn kết của người Việt Nam, dù có lớn như nào cũng không thể nào lớn bằng sự đoàn kết và sẻ chia tinh thần dân tộc truyền thống lâu đời người Việt Nam, của ít lòng nhiều".

Tối qua (27/9), Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên - công khai chuyển khoản nóng 50 triệu đồng vào một câu lạc bộ từ thiện để ủng hộ bà con miền Trung chịu ảnh hưởng bởi bão, mưa lũ. "Và chắc chắn, các thành viên trong CLB bao gồm cả Tiên, các hoa hậu và á hậu sẽ lên đường đến thăm miền Trung sau đêm chung kết Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022. Triệu con tim người Việt vẫn luôn hướng về, cố lên miền Trung ơi. Cầu mong bình an đến với người dân", Thùy Tiên chia sẻ.

Showbiz Việt quặn lòng hướng về 'khúc ruột' miền Trung, chung tay ủng hộ đồng bào đang oằn mình với bão dữ - Ảnh 2
Hoa hậu Thùy Tiên ủng hộ và kêu gọi mọi người hướng về "khúc ruột" của đất nước. Ảnh: FBNV

Đồng thời, cô cũng công khai số tài khoản nhận tiền từ thiện, để ai có mong muốn hỗ trợ người dân sẽ gửi vào. Rất nhanh sau đó, bên dưới bài đăng nhiều người đã gửi tiền ủng hộ, để lại lời khen cho tấm lòng "vàng" của nàng hậu sinh năm 1998.

Đoàn Di Băng cũng có bài đăng: "Băng đang xin phép chính quyền địa phương. Được 1 cái Băng ra với miền Trung liền. Cố lên bà con ơi". Bài đăng của nữ doanh nhân này cũng có tài khoản anti-fan vào bình luận về tính minh bạch của các khoản tiền từ thiện. "Nữ đại gia Quận 7" liền khẳng định mình tự bỏ tiền túi ra làm từ thiện và rất buồn trước suy nghĩ tiêu cực từ người này. 

Trước đó, nhiều nghệ sĩ cũng cầu nguyện cho người dân miền Trung khi cơn bão số 4 dự kiến gây ra những thiệt lớn.

Showbiz Việt quặn lòng hướng về 'khúc ruột' miền Trung, chung tay ủng hộ đồng bào đang oằn mình với bão dữ - Ảnh 3
Showbiz Việt quặn lòng hướng về 'khúc ruột' miền Trung, chung tay ủng hộ đồng bào đang oằn mình với bão dữ - Ảnh 4
Showbiz Việt quặn lòng hướng về 'khúc ruột' miền Trung, chung tay ủng hộ đồng bào đang oằn mình với bão dữ - Ảnh 5
Showbiz Việt quặn lòng hướng về 'khúc ruột' miền Trung, chung tay ủng hộ đồng bào đang oằn mình với bão dữ - Ảnh 6
Showbiz Việt quặn lòng hướng về 'khúc ruột' miền Trung, chung tay ủng hộ đồng bào đang oằn mình với bão dữ - Ảnh 7
Showbiz Việt quặn lòng hướng về 'khúc ruột' miền Trung, chung tay ủng hộ đồng bào đang oằn mình với bão dữ - Ảnh 8
Showbiz Việt hướng về miền Trung. Ảnh: Chụp màn hình

Rạng sáng 28/9 tâm bão Noru đổ bộ vào Quảng Nam, Đà Nẵng với sức gió 117 km/h mạnh cấp 12-13, kèm theo mưa lớn khiến nhiều nhà bị tốc mái, mất điện. 

Showbiz Việt quặn lòng hướng về 'khúc ruột' miền Trung, chung tay ủng hộ đồng bào đang oằn mình với bão dữ - Ảnh 9
Showbiz Việt quặn lòng hướng về 'khúc ruột' miền Trung, chung tay ủng hộ đồng bào đang oằn mình với bão dữ - Ảnh 10
Showbiz Việt quặn lòng hướng về 'khúc ruột' miền Trung, chung tay ủng hộ đồng bào đang oằn mình với bão dữ - Ảnh 11
Showbiz Việt quặn lòng hướng về 'khúc ruột' miền Trung, chung tay ủng hộ đồng bào đang oằn mình với bão dữ - Ảnh 12
Miền Trung ngổn ngang khi bão Noru đổ bộ. Ảnh: VnExpress, Người lao động, Người đưa tin

Cơ quan khí tượng nhận định trong 12 giờ tới, bão đi theo hướng tây với vận tốc 20-25 km/h, tiến sâu vào đất liền Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Chiều 28/9, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực nam Lào với cường độ mạnh nhất cấp 6, giật cấp 7.

Hình thái này sau đó tiếp tục di chuyển và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

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Từ khóa:   Khắc Việt bão Noru bão lũ miền Trung

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