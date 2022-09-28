Xe tăng thiết giáp tới tận nhà đưa sản phụ vượt bão đi sinh

Trước tình thế cấp bách, lực lượng chức năng đã huy động xe tăng thiết giáp đưa sản phụ chuyển dạ giữa khuya tới bệnh viện kịp thời.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào lúc 3h40 sáng nay (28/9), trong thời điểm bão Noru đang đổ bộ vào Đà Nẵng, mưa to và gió rất lớn, Tiểu đoàn Tăng - Thiết giáp, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng nhận được tin báo một sản phụ chuyển dạ cần hỗ trợ khẩn cấp.

BCH QS đã điều xe tăng thiết giáp đang ứng trực bão khẩn trương tới bệnh viện Đà Nẵng đón hai bác sĩ đến nhà sản phụ - Ảnh: Tiền Phong

Trước tình hình nguy cấp này, BCH QS đã điều xe tăng thiết giáp đang ứng trực bão khẩn trương tới bệnh viện Đà Nẵng đón hai bác sĩ đến nhà sản phụ tại đường Âu Cơ (quận Liên Chiểu). Xe di chuyển theo tuyến đường ven biển, đến 4h có mặt tại nhà sản phụ.

Được biết, sản phụ ngoài 20 tuổi, mang thai con đầu lòng, dự sinh ngày 4/10. Lúc 23h ngày 27/9 bắt đầu chuyển dạ, gia đình định đợi tới sáng cho bão qua sẽ tới bệnh viện nhưng sản phụ đau bụng không cầm cự được.

Sản phụ được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng sắp vỡ ối - Ảnh: Tiền Phong

Sau khi thăm khám, các bác sĩ, chiến sĩ chuyển sản phụ lên xe tới bệnh viện cấp cứu. Đến 4h30 thì nhập viện trong tình trạng sắp vỡ ối. Được biết, sản phụ tên là T.T.T.H. Hiện chị H. đã sinh con, sức khỏe 2 mẹ con ổn định.

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