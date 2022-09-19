Sau nhiều giờ biết con ra kênh đi mò tôm, bắt cá nên 2 gia đình cùng mọi người xuống khu vực được cho là 2 học sinh đến đó thì vớt được thi thể 2 em.

Dẫn theo thông tin từ Zing, ngày 19/9, UBND xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết chính quyền địa phương đã thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân bị đuối nước 2 triệu đồng để lo hậu sự.

Cơ quan chức năng bàn giao thi thể hai em cho gia đình lo hậu sự - Ảnh: Zing

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào khoảng 15 giờ ngày 18/9, em Dương Ngọc Hương (12 tuổi, học sinh lớp 7) và Nguyễn Thị Ngọc Như (11 tuổi, học sinh lớp 6) - cùng ngụ xã Phước Lại - rủ nhau ra kênh gần đó để mò tôm, bắt cá. Do 2 em tự đi nên 2 gia đình không hay biết.

Phát hiện con vắng nhà, 2 gia đình tổ chức tìm kiếm nhiều nơi trong xóm nhưng không gặp. Nhiều giờ sau, biết con ra kênh đi mò tôm, bắt cá nên 2 gia đình cùng mọi người xuống khu vực được cho là 2 học sinh đến đó thì vớt được thi thể 2 em. Nhận thi thể 2 em, cha mẹ 2 gia đình đã khóc nghẹn trong đau đớn.

Theo chính quyền xã Phước Lại, gia đình của 2 học sinh bị đuối nước nêu trên đều thuộc hộ nghèo, cha mẹ các em phải đi làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về nhà.

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