Người đàn ông 32 tuổi lái ôtô chở theo thi thể một người phụ nữ tới Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM trình báo giết người và đầu thú.

Theo thông tin từ Zing, ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ nghi án giết người chở xác đến công an phường đầu thú.

Chiếc xe ô tô trước Công an phường Tân Thuận Tây - Ảnh: Zing

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, trước đó, khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, Đỗ Tấn Lộc (sinh năm 1990, ngụ quận 7) điều khiển xe ô tô chạy tới trụ sở Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM rồi dừng lại. Sau đó, Lộc đi vào trong, báo cơ quan chức năng rằng đã giết chết chị T.T.N., Lộc chở xác nạn nhân đến đây để đầu thú.

Trụ sở Công an phường Tân Thuận Tây - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Nhận tin báo, Công an quận 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai Lộc, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

