Diễn viên phim VTV nói gì về vai bố 'giả' sánh bước cùng 'bà hoàng lừa đảo' vào lễ đường?

Đáng chú ý, cách đây 4 năm, thiếu nữ này còn được cho là đã tổ chức đám cưới cả tỷ đồng với một thiếu gia tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Theo lời tố cáo, V.A thuê hàng trăm người giả làm khách đám cưới. Thậm chí người cha tài phiệt dắt cô dâu vào lễ đường, cũng đều là giả.

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước vụ tố "siêu lừa đảo" chiếm đoạt 17 tỷ đồng trên mạng xã hội. Cô gái N.T.V.A (SN 1995, quê xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) liên tục bị tố lừa đảo, thâu tóm tâm lý để chiếm đoạt tiền của người khác. Nhiều tình tiết kỳ ảo còn hơn cả phim.

Đặc biệt, ngay cả bố mẹ, V.A cũng thuê nốt diễn viên đóng cho "tròn vai". Theo thông tin tố cáo, người được xem là cha, dắt tay V.A vào lễ đường là một diễn viên từng xuất hiện trong bộ phim truyền hình Sinh Tử do VFC sản xuất.

Cụ thể, trong lễ cưới xuất hiện cả siêu xe hơn 80 tỉ đồng. V.A nói rằng đây quà hồi môn bố mẹ tặng nhưng thực tế chiếc xe được cô thuê với giá 37 triệu đồng/ngày. Không chỉ mỗi xe, V.A thuê hẳn 300 khách mời đến dự đám cưới với giá từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng mỗi người.

Sau khi thông tin này lan truyền, đông đảo dư luận đã bày tỏ thắc mắc về danh tính nhân vật đóng vai bố của V.A.



Người được cho là bố giả của cô gái nghi lừa đảo 17 tỷ đồng từng xuất hiện trong bộ phim Sinh Tử do VFC sản xuất - Ảnh: VTV

Mới đây, dẫn theo thông tin từ báo Giao Thông, ông T. - nhân vật trong clip và nhiều bức ảnh lan truyền trên mạng xác nhận mình là người đàn ông dắt cô dâu vào lễ đường. Nhưng ông T. khẳng định không biết V.A và các chuyện liên quan đến cô gái này.

"Tôi chỉ đi đóng vai cho công ty tổ chức sự kiện thuê làm. Tôi không có quan hệ với cô dâu ấy từ sau khi tổ chức đám cưới nên không liên quan đến các vụ lừa đảo", ông T. nói.

Cũng theo ông T., tiền thù lao ông nhận từ công ty tổ chức sự kiện, "số tiền đủ tiền xăng xe".

Tuy nhiên, trái với thông tin mà nam diễn viên này chia sẻ, mới đây cư dân mạng còn "đào" được tấm ảnh V.A chụp cùng bố "không quen biết", trên tay cầm lì xì đón Tết. Một người từng tham gia tuyển chọn diễn viên cho VFC cho biết, ông T. từng tham gia các vai quần chúng nhưng khoảng 3 năm nay không thấy xuất hiện trong các đoàn phim.

Trái với thông tin mà nam diễn viên này chia sẻ, mới đây cư dân mạng còn "đào" được tấm ảnh V.A chụp cùng bố "không quen biết", trên tay cầm lì xì đón T - Ảnh: Internet

Trước đó, chị N.L - người đầu tiên công khai tố cáo V.A lừa đảo trên mạng xã hội cho biết, năm 2018, một người trong gia đình chị có quan hệ yêu đương với V.A. Sau đó, cả hai tổ chức đám cưới tại khách sạn sang trọng tại Hà Nội. (Là đám cưới thuê người đóng giả làm bố đã nêu ở trên - PV). V.A còn khoe "được tặng cả siêu xe 80 tỷ làm của hồi môn".

Bài viết của chị N.L - người đầu tiên công khai tố cáo V.A lừa đảo trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp mà hình

Dưới vỏ bọc tiểu thư giàu có, thường xuyên tặng quà đắt tiền cho gia đình bạn trai. Chồng chị L. còn tin tưởng cho V.A. mượn tiền nhiều lần và mượn tiền để đầu tư bất động sản, với tổng số tiền lên đến 17 tỷ đồng. Ở thời điểm đó, vì nhiều lý do nên chị L. không tố giác V.A nhưng nay thấy nhiều người có thể bị V.A tiếp tục lừa đảo nên chị lên tiếng cảnh báo. Cuối bài đăng, chị N.L cho biết, đang tập hợp khoảng 40 nạn nhân và số tiền bị lừa của các bị hại đã lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Qua tìm hiểu, các thông tin về V.A mới là thông tin tố cáo một chiều, cơ quan công an chưa vào cuộc xác minh.

Những ngày qua, trên mạng xã hội, số người cho biết liên quan hoặc quen biết hoặc từng bị V.A. lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng nhiều. Nhưng đến thời điểm này, mới có ông N. ở Thủ Đức gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an Bắc Giang (nơi V.A sinh sống) và Bình Thuận (nơi xảy ra vụ việc).

Hiện tại, sự việc về "hot girl lừa đảo" vẫn đang là đề tài bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người đánh giá phi vụ này có các tình tiết ly kỳ không kém gì trên phim ảnh và đang có dấu hiệu gây hoang mang trong dư luận, cần cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Siêu xe Rolls Royce 80 tỷ được V.A thuê và khoe trong tiệc cưới là "của hồi môn" - Ảnh: FBNV

Sau khi bị tố cáo, clip đám cưới có V.A và ông T. (từng tham gia một số phim truyền hình) - người dắt cô vào lễ đường, đứng cùng bố mẹ nhà trai trên sân khấu được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Cô gái này còn được cho là nhân vật chính trong một đám cưới khác được tổ chức tại Đà Lạt. Nhiều người đánh giá đây là 2 đám cưới hoành tráng xứng đáng gia thế nhà đại gia. Rất tiếc, nhân vật chính đang bị tố cáo là nhân vật lừa đảo.