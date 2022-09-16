Diễn viên phim VTV nói gì về vai bố 'giả' sánh bước cùng 'bà hoàng lừa đảo' vào lễ đường?

Xã hội 16/09/2022 10:13

Vụ “ tỉ phú Anna Bắc Giang” vẫn liên tục gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua. Liên tục có các nạn nhân lên tiếng bóc phốt nữ giám đốc “siêu lừa” với chiêu trò lừa đảo tinh vi. Dân tình không khỏi ngỡ ngàng khi người đàn ông được cho là bố 'giả' của hot girl trên từng xuất hiện trong bộ phim Sinh tử do VFC sản xuất.

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước vụ tố "siêu lừa đảo" chiếm đoạt 17 tỷ đồng trên mạng xã hội. Cô gái N.T.V.A (SN 1995, quê xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) liên tục bị tố lừa đảo, thâu tóm tâm lý để chiếm đoạt tiền của người khác. Nhiều tình tiết kỳ ảo còn hơn cả phim.

Diễn viên phim VTV nói gì về vai bố 'giả' sánh bước cùng 'bà hoàng lừa đảo' vào lễ đường? - Ảnh 1
Đám cưới sang trọng tốn cả tỷ bạc nhưng tất cả chỉ là đi thuê - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, cách đây 4 năm, thiếu nữ này còn được cho là đã tổ chức đám cưới cả tỷ đồng với một thiếu gia tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Theo lời tố cáo, V.A thuê hàng trăm người giả làm khách đám cưới. Thậm chí người cha tài phiệt dắt cô dâu vào lễ đường, cũng đều là giả.

Cụ thể, trong lễ cưới xuất hiện cả siêu xe hơn 80 tỉ đồng. V.A nói rằng đây quà hồi môn bố mẹ tặng nhưng thực tế chiếc xe được cô thuê với giá 37 triệu đồng/ngày. Không chỉ mỗi xe, V.A thuê hẳn 300 khách mời đến dự đám cưới với giá từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng mỗi người.

Diễn viên phim VTV nói gì về vai bố 'giả' sánh bước cùng 'bà hoàng lừa đảo' vào lễ đường? - Ảnh 2
V.A và bố "giả" cùng tiến vào lễ đường - Ảnh: Internet 

Đặc biệt, ngay cả bố mẹ, V.A cũng thuê nốt diễn viên đóng cho "tròn vai". Theo thông tin tố cáo, người được xem là cha, dắt tay V.A vào lễ đường là một diễn viên từng xuất hiện trong bộ phim truyền hình Sinh Tử do VFC sản xuất. 

Sau khi thông tin này lan truyền, đông đảo dư luận đã bày tỏ thắc mắc về danh tính nhân vật đóng vai bố của V.A.

 Diễn viên phim VTV nói gì về vai bố 'giả' sánh bước cùng 'bà hoàng lừa đảo' vào lễ đường? - Ảnh 3

Diễn viên phim VTV nói gì về vai bố 'giả' sánh bước cùng 'bà hoàng lừa đảo' vào lễ đường? - Ảnh 4
Người được cho là bố giả của cô gái nghi lừa đảo 17 tỷ đồng từng xuất hiện trong bộ phim Sinh Tử do VFC sản xuất - Ảnh: VTV

Mới đây, dẫn theo thông tin từ báo Giao Thông, ông T. - nhân vật trong clip và nhiều bức ảnh lan truyền trên mạng xác nhận mình là người đàn ông dắt cô dâu vào lễ đường. Nhưng ông T. khẳng định không biết V.A và các chuyện liên quan đến cô gái này.  

"Tôi chỉ đi đóng vai cho công ty tổ chức sự kiện thuê làm. Tôi không có quan hệ với cô dâu ấy từ sau khi tổ chức đám cưới nên không liên quan đến các vụ lừa đảo", ông T. nói.

Cũng theo ông T., tiền thù lao ông nhận từ công ty tổ chức sự kiện, "số tiền đủ tiền xăng xe".  

Tuy nhiên, trái với thông tin mà nam diễn viên này chia sẻ, mới đây cư dân mạng còn "đào" được tấm ảnh V.A chụp cùng bố "không quen biết", trên tay cầm lì xì đón Tết. Một người từng tham gia tuyển chọn diễn viên cho VFC cho biết, ông T. từng tham gia các vai quần chúng nhưng khoảng 3 năm nay không thấy xuất hiện trong các đoàn phim.

Diễn viên phim VTV nói gì về vai bố 'giả' sánh bước cùng 'bà hoàng lừa đảo' vào lễ đường? - Ảnh 5
Trái với thông tin mà nam diễn viên này chia sẻ, mới đây cư dân mạng còn "đào" được tấm ảnh V.A chụp cùng bố "không quen biết", trên tay cầm lì xì đón T - Ảnh: Internet

Trước đó, chị N.L - người đầu tiên công khai tố cáo V.A lừa đảo trên mạng xã hội cho biết, năm 2018, một người trong gia đình chị có quan hệ yêu đương với V.A. Sau đó, cả hai tổ chức đám cưới tại khách sạn sang trọng tại Hà Nội. (Là đám cưới thuê người đóng giả làm bố đã nêu ở trên - PV). V.A còn khoe "được tặng cả siêu xe 80 tỷ làm của hồi môn".

Diễn viên phim VTV nói gì về vai bố 'giả' sánh bước cùng 'bà hoàng lừa đảo' vào lễ đường? - Ảnh 6
Bài viết của chị N.L - người đầu tiên công khai tố cáo V.A lừa đảo trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp mà hình

Dưới vỏ bọc tiểu thư giàu có, thường xuyên tặng quà đắt tiền cho gia đình bạn trai. Chồng chị L. còn tin tưởng cho V.A. mượn tiền nhiều lần và mượn tiền để đầu tư bất động sản, với tổng số tiền lên đến 17 tỷ đồng. Ở thời điểm đó, vì nhiều lý do nên chị L. không tố giác V.A nhưng nay thấy nhiều người có thể bị V.A tiếp tục lừa đảo nên chị lên tiếng cảnh báo. Cuối bài đăng, chị N.L cho biết, đang tập hợp khoảng 40 nạn nhân và số tiền bị lừa của các bị hại đã lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Qua tìm hiểu, các thông tin về V.A mới là thông tin tố cáo một chiều, cơ quan công an chưa vào cuộc xác minh.

Diễn viên phim VTV nói gì về vai bố 'giả' sánh bước cùng 'bà hoàng lừa đảo' vào lễ đường? - Ảnh 7

Những ngày qua, trên mạng xã hội, số người cho biết liên quan hoặc quen biết hoặc từng bị V.A. lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng nhiều. Nhưng đến thời điểm này, mới có ông N. ở Thủ Đức gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an Bắc Giang (nơi V.A sinh sống) và Bình Thuận (nơi xảy ra vụ việc).

Hiện tại, sự việc về "hot girl lừa đảo" vẫn đang là đề tài bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người đánh giá phi vụ này có các tình tiết ly kỳ không kém gì trên phim ảnh và đang có dấu hiệu gây hoang mang trong dư luận, cần cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Diễn viên phim VTV nói gì về vai bố 'giả' sánh bước cùng 'bà hoàng lừa đảo' vào lễ đường? - Ảnh 8
Siêu xe Rolls Royce 80 tỷ được V.A thuê và khoe trong tiệc cưới là "của hồi môn" - Ảnh: FBNV

Sau khi bị tố cáo, clip đám cưới có V.A và ông T. (từng tham gia một số phim truyền hình) - người dắt cô vào lễ đường, đứng cùng bố mẹ nhà trai trên sân khấu được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Cô gái này còn được cho là nhân vật chính trong một đám cưới khác được tổ chức tại Đà Lạt. Nhiều người đánh giá đây là 2 đám cưới hoành tráng xứng đáng gia thế nhà đại gia. Rất tiếc, nhân vật chính đang bị tố cáo là nhân vật lừa đảo.

Gia Lai: 2 bộ xương khô trong rừng là 2 cha con người Đắk Lắk

Gia Lai: 2 bộ xương khô trong rừng là 2 cha con người Đắk Lắk

Qua quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường và truy tìm nhân thân lai lịch của bộ xương khô, bước đầu xác định 2 bộ xương khô trong rừng là hai cha con.

Xem thêm
Từ khóa:   cô gái lừa 17 tỷ đồng vụ cô gái lừa 17 tỷ Anna Sinh tử

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 2 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?