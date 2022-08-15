Hòa Bình: Mâu thuẫn từ việc mượn điếu cày, một nam thanh niên bị đánh tử vong

Xã hội 15/08/2022 12:19

Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đang điều tra, làm rõ vụ xô xát xảy ra ở huyện Lạc Thủy khiến một nam thanh niên tử vong. Nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn mượn điếu cày.

Theo thông tin báo Lao Động, vào sáng ngày 15/8/2022, lãnh đạo UBND xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát khiến một nam thanh niên tử vong.

Hòa Bình: Mâu thuẫn từ việc mượn điếu cày, một nam thanh niên bị đánh tử vong - Ảnh 1
Hình ảnh được trích xuất từ camera - Ảnh: chụp màn hình

Nạn nhân là anh T.Đ.T (SN 1998, trú tại thôn Cây Rường, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình). Nghi phạm được xác định là B.V.H (SN 1990, trú tại thôn Đồng Rặt, xã An Bình).

Hòa Bình: Mâu thuẫn từ việc mượn điếu cày, một nam thanh niên bị đánh tử vong - Ảnh 2
Nghi phạm dùng điếu cày đánh vào đầu nạn nhân đến tử vong - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin từ Vietnamnet, khoảng 16 giờ chiều ngày 14/8, nhóm của anh B.V.H (nghi phạm) đang ngồi uống nước tại một quán nước ở thôn Chợ Đập, thì anh T.Đ.T (nạn nhân) và các bạn cũng đến đây.

Hòa Bình: Mâu thuẫn từ việc mượn điếu cày, một nam thanh niên bị đánh tử vong - Ảnh 3

"Sau khi hỏi mượn điếu cày không được, hai bên có xảy ra xô xát, anh B.V.H đã dùng điếu đập vào người T.Đ.T khiến nạn nhân bất tỉnh. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó" - lãnh đạo xã An Bình thông tin thêm.

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Từ khóa:   Hòa Bình Giết người mâu thuẫn

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