Dẫn theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, nhận định về vụ việc trên, theo Luật sư Nguyễn Thị Thu - Đoàn Luật sư Hà Nội, "khi dùng dao chặt xương chém vợ, đối tượng Bình biết rõ đây là hung khí nguy hiểm có thể gây sát thương, thậm chí khiến nạn nhân mất mạng.

Theo thông tin từ Zing, ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự Thái Xuân Bình (34 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Theo điều tra ban đầu, trưa 13/9, do mâu thuẫn ghen tuông, Bình lấy dao chém tới tấp làm đứt lìa 2 cánh tay vợ mình là chị N.T.T. (SN 1995).

Nếu có căn cứ cho rằng, đối tượng chém vào những phần trọng yếu như vùng đầu, vùng cổ của nạn nhân nhưng nạn nhân không chết là do chống đỡ và được cấp cứu kịp thời thì đối tượng này có thể bị xem xét xử lý về Tội giết người với nhiều tình tiết định khung tăng nặng như hành vi có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn.

Song do bực tức, ghen tuông làm lu mờ lý trí, đối tượng đã dùng con dao này chém xối xả vào người vợ khiến nạn nhân đứt lìa hai tay, bị thương tích rất nghiêm trọng và nếu nạn nhân không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Hành vi của đối tượng Bình thể hiện sự côn đồ, hung hãn. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ tư thế chém người, hướng chém để xác định khả năng sát thương của hành vi.

Khi đó, khung hình phạt đối tượng sẽ phải đối diện là phạt tù từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Trường hợp nạn nhân không chết đối tượng sẽ được áp dụng tình tiết là phạm tội chưa đạt và sẽ phải đối mặt với hình phạt không quá 20 năm tù" - Luật sư Thu nhận định.

Trường hợp không đủ căn cứ để xử lý về Tội giết người thì người chồng sẽ bị xử lý hình sự về Tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 BLHS 2015. CQĐT sẽ giám định thương tích của nạn nhân để xác định hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật đã gây ra làm căn cứ để xác định trách nhiệm pháp lý hình sự đối với người chồng.

Nếu thương tích của nạn nhân trên 60%, đối tượng thực hiện hành vi phải đối mặt với khung hình phạt từ 10-15 năm tù theo Khoản 5, điều 134.

Người vợ ngoại tình, chồng có được giảm án?

Dẫn theo thông tin từ báo Dân Trí, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng VPLS Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội phân tích, trong vụ án này, hành vi chém lìa hai tay của nạn nhân là hành vi rất man rợ, tàn nhẫn. Nếu nạn nhân không được cấp cứu kịp thời thì sẽ mất máu nhiều và tử vong. Bởi vậy ý thức chủ quan của đối tượng gây án sẽ thể hiện qua hành vi khách quan sau khi thực hiện hành vi chém nạn nhân.

Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi đang điều trị cho chị T. - Ảnh: Dân Trí

Nếu đối tượng không đưa nạn nhân cấp cứu, không gọi người cấp cứu hoặc cản trở người cấp cứu thì có thể xác định đối tượng có chủ đích giết người. Mục đích thực hiện hành vi không chỉ thể hiện qua lời nói, suy nghĩ mà còn thể hiện qua hành vi cụ thể. Bởi vậy tư thế chém người, vị trí muốn chém và thái độ sau khi chém là những yếu tố quan trọng để xác định hành vi là giết người hay là cố ý gây thương tích.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nạn nhân có ngoại tình hay không để làm căn cứ xác định hành vi của đối tượng này có thuộc trường hợp tinh thần bị kích động mạnh hay không? Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ xác minh mối quan hệ giữa nạn nhân với người đàn ông khác để làm rõ nguyên nhân, điều kiện phạm tội trên cơ sở xác định nạn nhân có lỗi một phần hay không.

Tuy nhiên, dù nghi ngờ của người chồng là đúng, nạn nhân không chung thủy thì đây cũng không phải là căn cứ để đối tượng có thể thực hiện hành vi giết người hoặc là hành vi cố ý gây thương tích. Hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người vợ trong tình huống này là hành vi vi phạm pháp luật.

Trường hợp không đủ căn cứ để xử lý về tội giết người thì người chồng trong vụ việc này sẽ bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 bộ luật hình sự. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định thương tích của nạn nhân để xác định hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật đã gây ra đối với nạn nhân làm căn cứ để xác định trách nhiệm pháp lý hình sự đối với người chồng của nạn nhân.

Trước tiên có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích, trong quá trình điều tra cơ quan điều tra sẽ làm rõ tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi, làm rõ hậu quả có thể xảy ra. Trường hợp kết quả cho thấy hành vi có thể dẫn đến chết người hoặc mục đích của đối tượng là muốn sát hại nạn nhân thì cơ quan điều tra sẽ chuyển tội danh sang tội giết người theo điều 123 bộ luật hình sự với hình phạt có thể từ 12 năm đến 20 tù. Đối tượng sẽ phải đối mặt với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là hành vi có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn.

Qua clip cho thấy hành vi của đối tượng gây án là rất cuồng nộ, nhiều lần cầm dao chém vào nạn nhân đang trong tư thế không có khả năng tự vệ. Kể cả trường hợp nạn nhân thừa nhận hành vi ngoại tình thì đây cũng không phải là căn cứ để xác định nạn nhân có lỗi một phần.

Nếu nạn nhân không chung thủy dẫn đến đối tượng ghen tuông, kích động nên thực hiện hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân thì đây có thể chỉ là tình tiết để đánh giá tính chất của vụ án chứ không phải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hành vi của đối tượng chém người trong cơn gào thét, trong tiếng van xin của nạn nhân khiến ai chứng kiến cũng phải rợn người và kinh hãi. Bởi vậy đối tượng này sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.