Nam thanh niên đi bộ vào tiệm vàng ở Bình Dương đập bể tủ kính, lấy vàng ném ra đường rồi ngồi tại cửa chờ bị bắt.

Dẫn theo thông tin từ Zing, Khuya 20/9, một thanh niên đội mũ bảo hiểm đi vào tiệm vàng rồi bất ngờ cầm cục bê tông đập tủ kính trưng bày, vơ lấy vàng, nữ trang ném ra ngoài đường. Sau khi ném vàng ra ngoài, anh ta không bỏ chạy mà ngồi trước cửa với nhiều biểu hiện không tỉnh táo, bị nhân viên tiệm vàng cùng người dân giữ lại giao cho công an. Hình ảnh kẻ cướp vàng tại cơ quan công an - Ảnh: Sức Khỏe và Đời Sống Theo thông tin từ Sức Khỏe và Đời Sống, lực lượng công an sau đó đưa thanh niên về trụ sở làm việc. Người này trong tình trạng không tỉnh táo, cơ quan chức năng chưa thể lấy lời khai.

Hình ảnh kẻ cướp vàng tại cơ quan công an - Ảnh: Sức Khỏe và Đời Sống Sau gần nửa ngày thì đối tượng đã tỉnh táo trở lại và thừa nhận hành vi cướp vàng của mình. Hiện tại, cơ quan công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai các nhân chứng để củng cố hồ sơ làm rõ hành vi cướp tài sản của Sơn. Cơ quan công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai các nhân chứng để củng cố hồ sơ làm rõ hành vi cướp tài sản của Sơn - Ảnh: Sức Khỏe và Đời Sống Theo lời khai của đối tượng, người này tên Trần Ngọc Sơn (28 tuổi, quê ở Hà Tĩnh), làm nghề bán hoa quả ngay gần khu vực tiệm vàng Kim Huyền.

Hiện trường vụ cướp vàng - Ảnh: Sức Khỏe và Đời Sống Dựa vào lời khai của nhân chứng có mặt tại hiện trường về những hành động và lời nói có phần không tỉnh táo kể từ khi Sơn xông vào tiệm vàng đến khi đi ra, lực lượng chức năng nghi người này có sử dụng ma túy nên đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh. Qua xét nghiệm nhanh, Sơn dương tính với chất ma túy. Công an TP Dĩ An đã khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

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