Thanh niên đập tủ tiệm vàng, lấy vàng quăng ra đường ở Bình Dương vì muốn đi tù

Ban đầu nam thanh niên muốn tự tử nhưng sợ, sau đó cướp tiệm vàng để bị đi tù.

Dẫn theo thông tin từ Thanh Niên, sáng 22/9, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ Trần Ngọc Sơn (28 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) để điều tra liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Kim Huyền trên đường Nguyễn Trãi (P.Dĩ An, TP.Dĩ An).

Nghi phạm Sơn lúc bị bắt - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, tại cơ quan chức năng Sơn khai rằng, vào tối ngày 20/9 người này đi bộ lang thang qua nhiều tuyến đường rồi nảy sinh ý định tự sát nhưng do sợ nên không thực hiện. Sau đó, khi đi ngang qua tiệm vàng Kim Huyền, Sơn nảy sinh ý định cướp vàng để bị đi tù. Sơn nhặt một cục bê tông bên đường, lao vào tiệm vàng đập kính rồi lấy vàng ném ra ngoài đường.

Sơn cướp vàng rồi ném hết ra đường để bị đi tù - Ảnh: Cắt từ camera an ninh

Tủ kính tiệm vàng bị đập phá - Ảnh: Thanh Niên

Thời điểm bị bắt, Sơn có dấu hiệu không tỉnh táo. Lúc này, chủ tiệm vàng truy hô nên đối tượng đi ra bên ngoài và bị người dân xung quanh bắt giữ giao cho lực lượng công an.

Chủ tiệm vàng Kim Huyền cho biết, tài sản bị chiếm đoạt là 18 chiếc nhẫn vàng đã qua chế tác có giá trị khoảng 57 triệu đồng. Hiện, tiệm vàng chỉ thu lại được 8 chiếc giá trị khoảng 25 triệu đồng, còn 10 chiếc chưa tìm được.

Tiệm vàng chỉ thu lại được 8 chiếc giá trị khoảng 25 triệu đồng, còn 10 chiếc chưa tìm được - Ảnh: Thanh Niên

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Lời khai của kẻ đập tủ kính, cướp vàng ném ra đường ở Bình Dương Nam thanh niên đi bộ vào tiệm vàng ở Bình Dương đập bể tủ kính, lấy vàng ném ra đường rồi ngồi tại cửa chờ bị bắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-nien-dap-tu-tiem-vang-lay-vang-quang-ra-duong-o-binh-duong-vi-muon-di-tu-505580.html