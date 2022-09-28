Công an Đà Nẵng thức trắng đêm, dầm mưa như trút nước giúp dân vượt qua siêu bão Noru

Vào lúc 4h sáng ngày 28/9, vị trí tâm bão (lúc 4h00/28/9): khoảng 15,8 độ vĩ Bắc; 108,1 độ kinh Đông, nằm giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, từ sáng 27/9, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trực tiếp đến kiểm tra thực tế công tác phòng, chống, ứng phó với bão số 4 tại Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà). Sau khi kiểm tra thực tế công tác neo đậu tàu thuyền, nghe các đơn vị, địa phương liên quan báo cáo phương án, kế hoạch ứng phó, phòng chống bão tại Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu lực lượng Công an, CSGT, nhất là lực lượng Cảnh sát PCCC &CNCH Công an TP Đà Nẵng phải bố trí nhân lực, phương tiện thường trực 24/24h để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra.

Ngoài ra, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Công an cơ sở cắt cử lực lượng, thường xuyên tuần tra kiểm soát, bảo đảm ANTT, tránh các đối tượng tội phạm lợi dụng tình hình để thực hiện các hành vi trộm cắp tài sản khi ngư dân lên bờ tránh trú bão. Công an Đà Nẵng vẫn liên tục phối hợp với Công an địa phương, các lực lượng chức năng vận động, thuyết phục đưa những ngư dân cuối cùng lên bờ tránh trú an toàn - Ảnh: Báo Công an nhân dân Lực lượng chức năng đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống... đón hàng chục người dân sống ở ven biển đến trú bão tại Trạm - Ảnh: Báo Công an nhân dân Xe thiết giáp đã được lực lượng Quân đội sử dụng đi trên đường phố Đà Nẵng để hỗ trợ người dân ứng phó với bão - Ảnh: Báo Công an nhân dân Để đảm bảo an toàn về tính mạng nhân dân, đồng chí Giám đốc Công an thành phố yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương tuyên truyền, vận động ngư dân còn ở trên các tàu nhanh chóng di chuyển lên các điểm tránh trú trên bờ, không để bất cứ trường hợp nào ở trên tàu, nếu không chấp hành sẽ cưỡng chế. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng CSGT Công an thành phố đã thành lập 10 Tổ ứng phó, khẩn cấp thường trực xử lý các tình huống khi có yêu cầu trước, trong và sau bão số 4.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, đến chiều tối ngày 27/9, Trạm CSGT cửa ô Hoà Hiệp - Phòng CSGT đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống..., đồng thời bố trí chỗ ăn uống, nghỉ ngơi để đón hàng chục người dân sống ở ven biển (thuộc phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) đang ở nhà tôn, nhà cấp 4 có nguy cơ bị sập đổ do bão số 4 gây ra đến trú bão tại Trạm. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Phòng CSGT hiện đã vận động được một số mạnh thường quân đóng góp chiếu, chăn, mùng, mền để hỗ trợ bà con an toàn vượt qua cơn bão dữ số 4 trong đêm nay... Trong sáng nay, lực lượng bộ đội đã ra quân hỗ trợ dọn dẹp hiện trường sau bão ở Đà Nẵng - Ảnh: Báo Người Lao Động Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tất cả các con đường ở thành phố Đà Nẵng đều ngổn ngang, cây cối nằm la liệt. Trong khi đó, tờ mờ sáng, khi cường độ gió đã giảm, một số người dân và các công nhân đô thị đã ra đường để dọn dẹp "bãi chiến trường" do bão gây ra. Sáng hôm nay, trên các con đường vẫn hạn chế xe cộ đi lại bởi cây cối gãy đổ, rơi rụng và hệ thống điện lưới nằm la liệt, che khuất tầm nhìn. Tại một số khu vực như đường Trần Hưng Đạo, Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh,... bị ngập trong nước gây khó khăn trong lưu thông. Nhiều đồ đạc, biển hiệu quán xá, nhà hàng bị bão cuốn nằm ngoài đường tạo nên khung cảnh ngổn ngang tại Đà Nẵng. Trong sáng nay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai một số biện pháp thu dọn cây xanh nhằm bảo đảm giao thông; triển khai công tác thống kê thiệt hại, dọn vệ sinh môi trường sau bão; tập trung ứng phó mưa lớn, nhất là nguy cơ xảy ra lũ, sạt lở đất ở huyện Hòa Vang... Các địa phương thông tin, tuyên truyền cho người dân không chủ quan, lơ là, sửa chữa nhà cửa, đi ra ngoài trong thời điểm gió còn mạnh để tránh các tai nạn, sự cố đáng tiếc xảy ra.

Vượt gần 10km trong thời khắc 'siêu bão' đổ bộ, Đại úy Công an hiến máu hiếm cứu sống cháu bé đang nguy kịch Bất chấp tâm bão, mưa như trút nước, Đại úy Hà Anh Vũ đã vượt gần 10km từ đơn vị đến Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng để kịp thời hiến máu hiếm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-an-da-nang-thuc-trang-dem-dam-mua-nhu-trut-nuoc-giup-dan-vuot-qua-sieu-bao-noru-507695.html