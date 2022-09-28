Vượt gần 10km trong thời khắc 'siêu bão' đổ bộ, Đại úy Công an hiến máu hiếm cứu sống cháu bé đang nguy kịch

Xã hội 28/09/2022 09:20

Bất chấp tâm bão, mưa như trút nước, Đại úy Hà Anh Vũ đã vượt gần 10km từ đơn vị đến Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng để kịp thời hiến máu hiếm.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào lúc 19h ngày 27/9, bất chấp tâm bão, gió rít, mưa như trút nước, Đại úy Hà Anh Vũ đã vượt gần 10km từ đơn vị đến Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng để kịp thời hiến máu hiếm, cứu sống một bệnh nhi là cháu Lý Gia Bảo (14 tuổi, quê Quảng Ngãi) cấp cứu nguy kịch tại đang cần gấp tiểu cầu nhóm máu B.

Các bác sĩ cho biết, đây là tiểu cầu nhóm máu B rất hiếm. Giữa lúc mưa to, gió lớn, siêu bão số 4 sắp đổ bộ vào Đà Nẵng, không ai dám ra đường,... trong lúc bệnh viện không biết trông cậy vào ai, một đồng đội đã liên hệ Đại úy Hà Anh Vũ, Công an phường Hải Châu 2.

"Vì tôi biết đồng chí Vũ có nhóm máu này, chắc chắn cháu bé sẽ được cứu" – Trung tá Huỳnh Đức Lâm, cán bộ Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an TP Đà Nẵng, chia sẻ sau khi anh nhấc máy điện thoại gọi khẩn, đề nghị Đại úy Hà Anh Vũ giúp đỡ.

Ngay sau khi nhận điện thoại, Đại úy Hà Anh Vũ tức tốc băng mình trong mưa gió chạy từ cơ quan tới Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để kịp hiến tiểu cầu nhóm máu B giúp cháu bé qua cơn nguy kịch.

Vượt gần 10km trong thời khắc 'siêu bão' đổ bộ, Đại úy Công an hiến máu hiếm cứu sống cháu bé đang nguy kịch - Ảnh 1
Đại úy Hà Anh Vũ đang hiến máu nhóm B hiếm gặp để cứu sống một bệnh nhi nguy kịch trong đêm bão số 4 đổ bộ vào đất liền - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ảnh hưởng của bão, từ đêm 27/9 đến ngày 28/9, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum mưa rất to với lượng mưa phổ biến 250-350mm, có nơi trên 450mm. Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 28/9, mưa lớn xu hướng mở rộng ra Bắc Trung Bộ và nam đồng bằng Bắc Bộ. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp.

Cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, bắc Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai.

Vượt gần 10km trong thời khắc 'siêu bão' đổ bộ, Đại úy Công an hiến máu hiếm cứu sống cháu bé đang nguy kịch - Ảnh 2
Dự báo đường đi của bão số 4 - Ảnh: báo Dân Việt

Hiện tại, ngoài ngã đổ ít cây xanh, hư hại một số công trình phụ…khu vực trung tâm Thành phố Quảng Ngãi gần như không thiệt hại nhiều. Tại huyện Bình Sơn, nơi dự báo bị ảnh hưởng nặng nhất khi bão đổ bộ, chính quyền địa phương cho biết, chỉ mất điện một số khu vực, không thiệt hại về người, tài sản lớn.

Kinh hoàng với sức công phá của siêu bão Noru: Nhiều gian hàng, nhà cửa của người dân bị lốc xoáy tốc mái

Kinh hoàng với sức công phá của siêu bão Noru: Nhiều gian hàng, nhà cửa của người dân bị lốc xoáy tốc mái

Đến sáng 28/9, bão số 4 đổ bộ vào miền Trung đã làm nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối gãy đổ nằm la liệt và mất điện ở nhiều trạm biến thế, ghi nhận một số người dân bị thương.

Xem thêm
Từ khóa:   siêu bão Noru Đại úy Công an hiến máu hiếm Đại úy Công an hiến máu hiếm cứu sống cháu bé ở Quảng Ngãi

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?