Bất chấp tâm bão, mưa như trút nước, Đại úy Hà Anh Vũ đã vượt gần 10km từ đơn vị đến Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng để kịp thời hiến máu hiếm.
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Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào lúc 19h ngày 27/9, bất chấp tâm bão, gió rít, mưa như trút nước, Đại úy Hà Anh Vũ đã vượt gần 10km từ đơn vị đến Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng để kịp thời hiến máu hiếm, cứu sống một bệnh nhi là cháu Lý Gia Bảo (14 tuổi, quê Quảng Ngãi) cấp cứu nguy kịch tại đang cần gấp tiểu cầu nhóm máu B.
Các bác sĩ cho biết, đây là tiểu cầu nhóm máu B rất hiếm. Giữa lúc mưa to, gió lớn, siêu bão số 4 sắp đổ bộ vào Đà Nẵng, không ai dám ra đường,... trong lúc bệnh viện không biết trông cậy vào ai, một đồng đội đã liên hệ Đại úy Hà Anh Vũ, Công an phường Hải Châu 2.
"Vì tôi biết đồng chí Vũ có nhóm máu này, chắc chắn cháu bé sẽ được cứu" – Trung tá Huỳnh Đức Lâm, cán bộ Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an TP Đà Nẵng, chia sẻ sau khi anh nhấc máy điện thoại gọi khẩn, đề nghị Đại úy Hà Anh Vũ giúp đỡ.
Ngay sau khi nhận điện thoại, Đại úy Hà Anh Vũ tức tốc băng mình trong mưa gió chạy từ cơ quan tới Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để kịp hiến tiểu cầu nhóm máu B giúp cháu bé qua cơn nguy kịch.
Theo thông tin từ báo Dân Việt, ảnh hưởng của bão, từ đêm 27/9 đến ngày 28/9, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum mưa rất to với lượng mưa phổ biến 250-350mm, có nơi trên 450mm. Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 28/9, mưa lớn xu hướng mở rộng ra Bắc Trung Bộ và nam đồng bằng Bắc Bộ. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp.
Cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, bắc Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai.
Hiện tại, ngoài ngã đổ ít cây xanh, hư hại một số công trình phụ…khu vực trung tâm Thành phố Quảng Ngãi gần như không thiệt hại nhiều. Tại huyện Bình Sơn, nơi dự báo bị ảnh hưởng nặng nhất khi bão đổ bộ, chính quyền địa phương cho biết, chỉ mất điện một số khu vực, không thiệt hại về người, tài sản lớn.