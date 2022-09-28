Sau gần 35 giờ đồng hồ mất tích, thi thể của anh N. đã được lực lượng chức năng và người dân tìm thấy tại bờ biển xã Quang Phú, TP. Đồng Hới.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 28/9, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Đăng N. (SN 1972, trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) rơi xuống biển mất tích vào sáng 26/9.

Theo đó, thi thể anh N. được tìm thấy lúc 20 giờ tối ngày 27/9 tại khu vực bờ biển xã Quang Phú, TP. Đồng Hới. Hiện lực lượng chức năng đã làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Bộ đội Biên phòng Nhật Lệ tìm kiếm thi thể thuyền viên rơi xuống biển mất tích - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, trước đó, khoảng 10h sáng ngày 26/9, ông Hồ Văn Hờn (SN 1982, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng của tàu cá QB 92005 báo tin với Đồn Biên phòng Nhật Lệ về việc một thuyền viên trên tàu rơi xuống biển mất tích.

Cụ thể, khoảng 7h30 cùng ngày, tàu cá QB 92005 TS xuất lạch cửa Nhật Lệ (TP. Đồng Hới) để tới Cảng Gianh (huyện Bố Trạch) neo đậu tránh trú bão. Trên tàu cá có 6 thuyền viên. Tuy nhiên, đến 9h40, khi tàu cách cửa Nhật Lệ khoảng 2 hải lý thì thuyền viên Nguyễn Đăng Nh. không may bị rơi xuống biển mất tích.

Thương tâm: Tìm thấy thi thể bé trai 7 tuổi mất tích dưới suối, hiện trường còn để lại dấu chân Nhận được tin trình báo của anh Trần Thanh Vũ (cha bé B., ngụ tổ 7A, ấp 1, xã Bình Lộc) về việc con trai mất tích, nghi rớt xuống suối, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm ngay trong đêm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-tam-tim-thay-thi-the-ngu-dan-roi-xuong-bien-mat-tich-trong-luc-dua-tau-di-tranh-bao-507666.html