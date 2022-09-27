Nhận được tin trình báo của anh Trần Thanh Vũ (cha bé B., ngụ tổ 7A, ấp 1, xã Bình Lộc) về việc con trai mất tích, nghi rớt xuống suối, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm ngay trong đêm.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 27/9, Công an xã Bình Lộc, TP. Long Khánh, Đồng Nai cho hay đã tìm được thi thể cháu T.K.B. (7 tuổi), nghi rớt xuống suối mất tích tối hôm trước.

Trước đó, khoảng 17h40 ngày 26/9, anh Trần Thanh Vũ (cha bé B., ngụ tổ 7A, ấp 1, xã Bình Lộc) trình báo con trai mất tích, nghi rớt xuống suối. Tại hiện trường phát hiện có vết chân đi xuống suối. Thời điểm vụ việc xảy ra trời vừa mưa xong nên nước suối dâng cao, chảy xiết.

Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP. Long Khánh phối hợp lực lượng chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm trong đêm nhưng không có kết quả. Đến sáng cùng ngày, thi thể cháu B. được tìm thấy dưới suối, đoạn sau rẫy ông Nguyễn Văn Đực, tổ 1, ấp 4, xã Bình Lộc.

Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa về mai táng.

Sau gần 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé trai 12 tuổi mất tích khi đi chăn trâu ở Quãng Ngãi - Ảnh: VTC news

Trước đó, một trường hợp tương tự cũng xảy ra tại Quãng Ngãi. Cụ thể, theo thông tin của VTC news, ngày 23/9, ông Đỗ Văn Triều - Chủ tịch UBND xã Sơn Giang (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Đ.M.H. (12 tuổi, trú thôn Làng Rê, xã Sơn Giang).

Theo đó, sau gần 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, khoảng 7h10 ngày 23/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu H. trong tình trạng bị vùi lấp ở gò đất ven sông Trà Khúc (thuộc khu vực xóm Gò Ngoài, thôn Làng Rê). Theo nhận định của cơ quan chức năng, những ngày qua trên địa bàn huyện Sơn Hà có mưa lớn, khiến gò đất bị sạt lở, vùi lấp cháu H.

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