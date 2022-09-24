Xót xa: Tìm thấy thi thể nữ sinh ở thành phố Vinh nổi trên sông Lam sau hơn 4 ngày bỏ nhà ra đi

Xã hội 24/09/2022 13:27

Thi thể nữ sinh được xác định là N.P.P.C đã được tìm thấy trên sông Lam.

Theo thông tin báo Nghệ An, vào 8h30' ngày 24/9, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có 1 thi thể nổi trên sông Lam, thuộc địa phận xóm Phong Hảo, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành trục vớt.

Thi thể được trục vớt là nữ, dáng người cao, mặc váy hoa. Hiện, gia đình đã đến nhận thi thể, xác định là em N.P.P.C (SN 2006), trú tại đường Cao Xuân Huy, thành phố Vinh rời nhà đi vào rạng sáng ngày 20/9.

Trước đó, người thân của em đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội để tìm người với nội dung: em N.P.P.C (SN 2006), trú tại đường Cao Xuân Huy, thành phố Vinh, đi khỏi nhà lúc 00h35' ngày 20/9. Em đi hướng cuối đường Cao Xuân Huy (cổng sau Bến xe chợ Vinh). Em cao gần 1m7, da trắng, đeo kính cận, khi đi mặc bộ váy hoa ngủ, không cầm theo tiền, điện thoại…

Xót xa: Tìm thấy thi thể nữ sinh ở thành phố Vinh nổi trên sông Lam sau hơn 4 ngày bỏ nhà ra đi - Ảnh 1
Thi thể được tìm thấy trên sông Lam, thuộc địa phận xóm Phong Hảo, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh - Ảnh: báo Nghệ An

Một trường hợp tương tự cũng xảy ra Hà Tĩnh, theo thông tin của báo Người Lao động, sáng 22/9, trong lúc ra sông Lam đoạn chảy qua xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên đang nổi trên mặt nước. Sự việc nhanh chóng được người dân trình báo chính quyền địa phương. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là Trần Ngọc Bảo M. (SN 2004, ngụ TP. Vinh, tỉnh Nghệ An). Cơ quan chức năng sau đó đã thông báo sự việc, bàn giao thi thể M. cho người nhà.

Người nhà cho hay M. bỏ nhà đi từ tối 20/9. Gia đình sau đó đã tìm thấy dép của M. trên cầu Bến Thủy. Nghi có chuyện không hay, gia đình trình báo sự việc cho lực lượng chức năng để nhờ hỗ trợ tìm kiếm nhưng không có kết quả.

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