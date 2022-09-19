Liên quan đến vụ 2 học sinh tắm biển bị sóng biển cuốn mất tích ở Nghệ An, mới đây lực lượng chức năng cho biết đã tìm thấy thi thể một em.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vụ việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 18/9, khi một nhóm gồm 4 học sinh xuống biển Diễn Thành (xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) tắm. Trong lúc tắm, không may rơi vào dòng xoáy, bị sóng biển cuốn ra xa.

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể của em học sinh còn lại - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo VietNamNet, 2 em may mắn bơi được vào bờ, 2 em khác là V.V.P. (SN 2012) và C.B.T. (SN 2008, cùng trú xã Diễn Thành) bị sóng biển cuốn mất tích.

Thông tin ban đầu, đến khoảng 4h sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em V.V.P. (học sinh lớp 5) gần khu vực mất tích.

Hiện trường xảy ra vụ mất tích thương tâm - Ảnh: Báo VietNamNet

Hiện lực lượng chức năng xã Diễn Thành và huyện Diễn Châu (Nghệ An) vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Thương tâm 2 học sinh bị sóng biển cuốn ra xa mất tích khi đi tắm biển cùng bạn Một nhóm học sinh tụ tập rủ nhau đi tắm biển, rơi vào dòng nước xoáy, 2 em may mắn thoát nạn, 2 em còn lại bị sóng cuốn mất tích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-2-hoc-sinh-tam-bien-mat-tich-o-nghe-an-da-tim-thay-mot-thi-the-504392.html