Một nhóm học sinh tụ tập rủ nhau đi tắm biển, rơi vào dòng nước xoáy, 2 em may mắn thoát nạn, 2 em còn lại bị sóng cuốn mất tích.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vụ việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 18/9, khi một nhóm gồm 4 học sinh xuống biển Diễn Thành (xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) tắm. Trong lúc tắm, không may rơi vào dòng xoáy, bị sóng biển cuốn ra xa.

Lực lượng chức năng tiến hành truy tìm tung tích 2 bé mất tích - Ảnh: Báo VTC News

Theo thông tin từ báo VTC News cho biết thêm hai bé may mắn bơi được vào bờ, 2 bé khác là V.V.P. (SN 2012) và C.B.T. (SN 2008, cùng trú xã Diễn Thành) bị sóng biển cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Diễn Thành và huyện Diễn Châu (Nghệ An) nỗ lực tìm kiếm. Tuy nhiên, đến 22h00 ngày 18/9 vẫn chưa tìm được các nạn nhân.

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