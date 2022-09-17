Vụ cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong: Khó tin với hình ảnh được trích xuất camera

Xã hội 17/09/2022 08:51

Liên quan tới vụ cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong thương tâm ở Bình Dương, mới đây lực lượng chức năng đã tiết lộ những hình ảnh được trích xuất trong camera.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào tối 16/9, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

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Cơ quan chức năng thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam với chủ quán karaoke An Phú - Ảnh: Báo Lao Động

Trong đêm, Công an tỉnh Bình Dương cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông này tại 2 căn nhà ở TP HCM và Bình Dương.

Một chi tiết đang chú ý, qua trích xuất camera của quán karaoke An Phú, thời điểm trước khi xảy ra vụ cháy, tại hành lang tầng 2 của quán không hề có nhân viên hay khách qua lại.

Khói bắt đầu xuất hiện ở hành lang tầng 2, lúc này bên trong phòng karaoke, khách và nhân viên vẫn đang mở nhạc inh ỏi.

Vụ cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong: Khó tin với hình ảnh được trích xuất camera - Ảnh 2
Hình ảnh được trích xuất trong camera - Ảnh: Báo Người Lao Động

Chỉ sau khoảng 30 giây, khói đã bao trùm toàn bộ hành lang của tầng này.

Trước đó theo thông tin từ báo Lao Động đã đưa tin, khoảng 20h30 ngày 6/9, quán karaoke An Phú bất ngờ bốc cháy. Hàng chục người mắc kẹt bên trong la hét cầu cứu. Nhiều người hoảng loạn đã nhảy từ tầng trên cao xuống dưới.

Cảnh sát PCCC đã dùng xe thang cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng. Tuy nhiên nhiều người vẫn mắc kẹt bên trong. Đến 20h30 ngày 8/9, lực lượng chức năng tìm thấy 32 thi thể tại hiện trường. Trong số 32 người tử vong, có 16 nạn nhân nam, 16 nạn nhân nữ. Tất cả thi thể đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Thông tin MỚI vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Đã xác định hết danh tính của 32 nạn nhân

Thông tin MỚI vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Đã xác định hết danh tính của 32 nạn nhân

Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người tử vong thương tâm, mới đây theo một số thông tin mới nhất danh tính của tất cả nạn nhân đã được xác định.

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