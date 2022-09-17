Vụ việc một học sinh lớp 1 mới đến trường được nửa tháng, do chậm tiếp thu bài giảng nên bị giáo viên đánh vào tay và vai trái, gây ra một số vết bầm tím trên người khiến dân tình tỏ ra cực kỳ bức xúc.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong ngày 17/9, bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã nắm thông tin vụ giáo viên Trường Tiểu học xã Bàu Lâm đánh một học sinh lớp 1. Vụ việc đang được ngành giáo dục xác minh làm rõ.

Trước đó vào sáng 16/9, tài khoản Facebook Bao Gia đã đăng tải hình ảnh một bé gái là học sinh tiểu học, với nhiều vết trầy, đỏ da ở lưng và vai với dòng trạng thái: “Có ai giống con mình không? Mới vô học có nửa tháng mà cô đánh con bé như thế này…”. Nội dung nhanh chóng thu hút nhiều bình luận, bức xúc khi thấy cháu bé bị giáo viên đánh tại trường học.

Vết thương của em N. sau khi bị cô T. đánh - Ảnh: Báo Tiền Phong

“Ngành giáo dục địa phương đã vào cuộc xác minh vụ việc, trước mắt yêu cầu cô giáo xin lỗi gia đình phụ huynh học sinh và tiến hành kiểm điểm giáo viên trên. Huyện sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật để làm rõ vụ việc và xử lý thỏa đáng”, bà Đài nói.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, tối cùng ngày, cô T. đã đến nhà em N. để xin lỗi học sinh và gia đình, hứa sẽ không tái phạm, để xảy ra sự việc tương tự. Gia đình cháu N. đã đồng ý bỏ qua sự việc và đã gỡ bài đăng trên Facebook.

Ngày 15/9, Công an xã Bàu Lâm cũng đã mời gia đình em N. và cô T. lên trụ sở công an xã để làm việc, đồng thời đưa em N. đến cơ sở y tế khám vết thương, xác định tỷ lệ thương tật (nếu có). Qua thăm khám, bác sĩ kết luận em N. bị vết thương ngoài da, vết đánh không gây thương tích nghiêm trọng.

Trong buổi làm việc tại Trường tiểu học Bàu Lâm, Phòng GD-ĐT H.Xuyên Mộc chỉ đạo Ban giám hiệu trường khẩn trương tổ chức cuộc họp kiểm điểm và triệu tập Hội đồng kỷ luật, tiến hành xử lý kỷ luật cô T.

Ngày 16/9, nhà trường đã tiến hành họp kiểm điểm cô giáo đánh học sinh và triệu tập Hội đồng kỷ luật của trường để xử lý giáo viên vi phạm.

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