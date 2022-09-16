Sau một đêm thức trắng, anh Quan vẫn chưa thể nào tin được vợ mình mãi mãi ra đi, để lại anh cùng 2 đứa con thơ.

Theo thông tin từ báo VTC News có mặt tại nhà anh Nguyễn Thanh Quan (SN 1981, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định ) trưa 16/9, không khí tang thương bao trùm cả một làng quê nghèo. Hàng xóm và người thân đang tất bật lo hậu sự cho chị Nguyễn Thị Thanh Ái (SN 1988, vợ anh Quan). Thỉnh troảng, trong căn nhà nhỏ lại vang lên tiếng khóc ai oán của người thân trước sự ra đi đột ngột của người phụ nữ trẻ.

Chiều 16/9, khi chưa biết vợ mình qua đời, anh Quan nằm trên giường bệnh rất lo lắng. “Em đứng phía trên bị nhẹ, còn vợ em nó đứng phía dưới bị nặng lắm. Giờ không biết ra sao nữa”. Nói rồi, cả đêm anh trằn trọc không ngủ được, một phần vì ám ảnh bức tường sập, một phần có linh cảm xấu với vợ mình.

Sau khi xảy ra vụ sập tường khiến 11 người thương vong, toàn bộ nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu. Vợ chồng anh Quan cũng được đưa vào bệnh viện, nhưng không may chị Ái tử vong.



Con gái lớn và con út của anh Quan - Ảnh: Báo VTC News

Sáng 16/9, anh Quan dậy từ sớm, xin được thăm vợ nhưng anh lại nhận thông báo vợ mình đã tử vong. Cú sốc lớn, anh vội vàng xin xuất viện về chịu tang vợ.

Nhìn di ảnh của vợ, rồi ngó hai đứa con ngây thơ, anh Quan không cầm được nước mắt.

“Thợ chính như tôi thì được 380.000 đồng một ngày, còn thợ phụ như Ái nhận 330.000. Làm bữa nào thì nhận tiền bữa đó chứ không có hợp đồng gì hết. Vợ tôi mới nghỉ công ty gỗ 2 tháng nay vì hết hàng nên xin đi làm với chồng. Vợ tôi tội lắm, tôi đã muốn nghỉ rồi nhưng vợ nói ráng làm ít bữa cho xong công trình” - anh Quan nói trong tiếng nấc nghẹn.

"Vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, tôi đã thấy bức tường rung rung, đã sợ rồi, có nói với nhà thầu nhưng không ai nghe. Mỗi khi lên làm bức tường nó muốn sập vì không có gì chống đỡ. Làm thợ sống qua ngày thôi, ai kêu ở đâu thì làm đó chứ đâu có nghĩ mất vợ như vầy”, anh Quan cho biết.

Ngồi thất thần một góc trong nhà, em Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 2006), con gái lớn của anh Quan, giàn giụa nước mắt, nhìn di ảnh mẹ nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Mẹ ơi… mẹ. Qua đêm nay nữa thôi, con không được gặp mẹ nữa rồi”.

Còn con gái nhỏ chỉ mới 5 tuổi, hồn nhiên vui đùa vì chưa cảm nhận được hết sự mất mát to lớn này.

Trước đó theo thông tin từ báo Thanh Niên đưa tin chiều 15/9, khi công nhân đang thi công xây dựng công trình nhà xưởng chế biến thực phẩm ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa thì xuất hiện mưa giông, gió mạnh, làm đổ sập bức tường, đè nhiều người. Có 5 người chết và 6 người bị thương do vụ sập bờ tường này gây ra. Trong đó, TX.An Nhơn có 2 người tử vong, 2 người bị thương và H.Tuy Phước có 3 người tử vong, 4 người bị thương.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, nguyên nhân của vụ sập bờ tường này có thể do biện pháp thi công chưa đúng như trong thiết kế.