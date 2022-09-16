Hiện trường vụ sập tường làm 5 người chết ở Bình Định: thi công không đảm bảo yêu cầu thiết kế, đung đưa như cái võng?

Xã hội 16/09/2022 10:14

Vụ tai nạn sập tường nhà xưởng ở Bình Định khiến 11 người thương vong, trong đó 5 người không qua khỏi và 6 người bị thương nặng đang nhanh chóng được điều tra, làm rõ.

Tại hiện trường vụ tai nạn lúc này, bức tường dài và cao, cùng các cột bê tông bị gãy gập, đổ sập hoàn toàn, các công nhân đang làm việc phía dưới chạy không kịp đã bị đè sâu, vùi trong đống gạch đổ nát, thương vong.

Theo đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - phó giám đốc Công an tỉnh chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ cho hay, tại "bước đầu cho thấy dấu hiệu việc thi công không đảm bảo yêu cầu thiết kế khi các trụ chưa được đấu nối với nhau nhưng đã cho xây tường". Ngoài ra, việc quản lý cũng không đảm bảo khi hiện trường chỉ có một giám sát viên và không thấy đại diện đơn vị chủ đầu tư, quản lý và đơn vị thi công.

Hiện trường vụ sập tường làm 5 người chết ở Bình Định: thi công không đảm bảo yêu cầu thiết kế, đung đưa như cái võng? - Ảnh 1
Bức tường đổ sập rất cao và dài. Ảnh: Thanh niên

Cũng theo ông Quang, nạn nhân làm việc tại công trình may mắn qua khỏi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định chia sẻ trên báo Thanh niên cho hay: Bờ tường bị sập nói trên rất dài và cao nên dù có chèn các trụ đứng vẫn không an toàn. “Bức tường dài quá mà an toàn gì, nó không có gì cùm níu hết. Nhiều lúc thợ chúng tôi lên xây hay đổ bê tông, thấy nó đung đưa qua lại như cái võng nhưng vẫn cứ làm."

Hiện trường vụ sập tường làm 5 người chết ở Bình Định: thi công không đảm bảo yêu cầu thiết kế, đung đưa như cái võng? - Ảnh 2

 

Hiện trường vụ sập tường làm 5 người chết ở Bình Định: thi công không đảm bảo yêu cầu thiết kế, đung đưa như cái võng? - Ảnh 3

 

Hiện trường vụ sập tường làm 5 người chết ở Bình Định: thi công không đảm bảo yêu cầu thiết kế, đung đưa như cái võng? - Ảnh 4

 

Hiện trường vụ sập tường làm 5 người chết ở Bình Định: thi công không đảm bảo yêu cầu thiết kế, đung đưa như cái võng? - Ảnh 5
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: Tuổi trẻ

Bờ tường này đã được xây dựng khoảng 1 tháng trước, đã tô xong 1 mặt. Khi bờ tường ngã, giàn giáo cũng bị sập xuống. Ông Quang rơi xuống, trượt chân xuống hố nhỏ bên dưới, may mắn giữ được mạng sống, những người còn lại thì không, trong đó có vợ ông.

Hiện, cơ quan chức năng đã thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời khẩn trương tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Danh sách 11 nạn nhân vụ sập tường nhà xưởng ở Bình Định gây thương vong nghiêm trọng

Danh sách 11 nạn nhân vụ sập tường nhà xưởng ở Bình Định gây thương vong nghiêm trọng

Vào thời điểm tối ngày xảy ra vụ việc, sau khi đã được chuyển viện cấp cứu, thêm 2 nạn nhân không qua khỏi, nâng tổng số người tử vong là 5 và thương vong là 6 người.

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