Tại hiện trường vụ tai nạn lúc này, bức tường dài và cao, cùng các cột bê tông bị gãy gập, đổ sập hoàn toàn, các công nhân đang làm việc phía dưới chạy không kịp đã bị đè sâu, vùi trong đống gạch đổ nát, thương vong.

Theo đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - phó giám đốc Công an tỉnh chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ cho hay, tại "bước đầu cho thấy dấu hiệu việc thi công không đảm bảo yêu cầu thiết kế khi các trụ chưa được đấu nối với nhau nhưng đã cho xây tường". Ngoài ra, việc quản lý cũng không đảm bảo khi hiện trường chỉ có một giám sát viên và không thấy đại diện đơn vị chủ đầu tư, quản lý và đơn vị thi công.