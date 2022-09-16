Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trong Khu công nghiệp đang xây tại Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đã có thêm 2 người thiệt mạng, nâng tổng số 5 người dù đã được đưa đến viện cấp cứu.

Như thông tin tại báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào hôm qua khoảng 16 giờ 30 phút công trình xây dựng nhà xưởng thuộc nhà máy Savvy Seafood trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến nhiều người thương vong. Cụ thể, vào thời điểm trên, một bức tường bất ngờ sập đổ. Gạch, đá… từ trên bức tường đổ xuống đè trúng nhiều công nhân đang xây bên dưới. Thời điểm trên hiện trường gặp cơn mưa, gió, dù đã cố gắng hết sức cứu chữa nhưng vẫn có 3 người không qua khỏi.

Các công nhân khẩn cấp cứu hộ các nạn nhân sau vụ sập tường ở KCN Nhơn Hòa. Ảnh: Zing News Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và huy động xe cứu thương đưa những người bị nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Theo thông tin từ Zing News, sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, thêm hai công nhân tử vong trong vụ sập tường tại nhà máy Savvy Seafood (giai đoạn 2), KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn (Bình Định).

5 người tử vong, gồm: Hồ Ngọc Luân (34 tuổi), Hồ Văn Hướng (56 tuổi, cùng ngụ xã nhơn Thọ, thị xã An Nhơn); Ngô Thanh Trực (37 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Ái (34 tuổi, cùng ngụ xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước), Phạm Đức Tài (39 truổi, ngụ xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Nạn nhân bị thương trong vụ sập tường được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Ảnh: Người Lao Động Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an Bình Định cùng lực lượng công an phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Thanh tra lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh… đã khám hiện trường, tử thi để điều tra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này. "Chúng tôi đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn liệu có liên quan đến thiết kế, thi công hay không. Chẳng hạn thiết kế không đủ tải gây sập tường hay là thi công hoặc do thời tiết chiều mưa dông tác động xấu đến công trình”, ông Nguyên cho hay.

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