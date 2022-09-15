Lời kể của bạn trai trong vụ cô gái lừa 17 tỷ đồng, lợi dụng kết hôn để lừa đảo

Xã hội 15/09/2022 15:27

Vài ngày trở lại đây, vụ hàng loạt người bị một cô gái dùng chiêu trò, thủ đoạn tinh vi để lừa số tiền lên đến 17 tỷ đồng đã khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Theo thông tin từ ZingNews anh K. (TP.HCM) - một người bạn trai nằm trong vụ lừa đảo kể lại, cô gái này đã có rất nhiều chiêu trò để lừa người yêu ‘sập bẫy’, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, người này cho hay, anh được V.A chủ động kết bạn, trò chuyện trên facebook và cố tình làm quen. Với vẻ ngoài trẻ trung, xinh xắn, hào nhoáng, 2 người hẹn gặp ở quán cà phê với tần suất 2 buổi/tuần và V.A. tỏ tình với anh K. sau một thời gian ngắn.

Lời kể của bạn trai trong vụ cô gái lừa 17 tỷ đồng, lợi dụng kết hôn để lừa đảo - Ảnh 1
Cô gái bị tố cáo lừa 17 tỷ đồng. Ảnh: Infonet

Câu chuyện mà cô gái này xây dựng lên khiến các bạn trai, người tình tin tưởng còn ở việc vừa cho rằng mình là một tiểu thư danh giá, vừa mắc bệnh nghiêm trọng để gây thương hại.

Sau thời gian làm quen, cô gái này cũng lấy lí do để quên giấy tờ ở nhà nhưng không chủ động về lấy, gia đình bị uy hiếp nên ở luôn tại nhà anh K.

Lời kể của bạn trai trong vụ cô gái lừa 17 tỷ đồng, lợi dụng kết hôn để lừa đảo - Ảnh 2
V.A trên mạng xã hội có cuộc sống hào nhoáng. Ảnh: Infonet

 Quá trình ở với nhau, V.A. theo dõi và rất để ý đến tài chính, kinh tế của bạn trai. Những tài sản anh K. đang sở hữu, V.A. đều biết và có thể ước tính được.

Trong quá trình quen nhau, V.A. thường xuyên nhắc vấn đề kết hôn và nói muốn có con với anh K. Theo anh K., thực chất người này làm vậy để lấy lòng tin, rồi chiếm đoạt tài sản.

Lời kể của bạn trai trong vụ cô gái lừa 17 tỷ đồng, lợi dụng kết hôn để lừa đảo - Ảnh 3
Những đoạn tin nhắn mà V.A. giả làm bố mình để nhắn cho bạn trai. Ảnh: Zing News

Trong hơn một tháng quen nhau, nạn nhân cho biết anh đã mất khoảng gần 90 triệu đồng, gồm 50 triệu anh chuyển cho chủ showroom mà V.A. nói sắp mua ôtô nên cần đặt cọc, tiền mua đồ, máy ảnh... là khoảng hơn 30 triệu đồng.

Ở một diễn biến khác, theo thông tin từ báo Dân Việt tối 14/9, ông N.H.N trú tại TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận hiện sinh sống tại TP Thủ Đức (TP.HCM) chia sẻ trên báo Dân Việt cũng là nạn nhân của V.A. Ông N. trình bày, ngày 14/02/2022, tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) ông được V.A. chủ động làm quen rồi tự xưng là người của một Cục thuộc Bộ Công an, có quyền xử lý công việc. Từ đó, cô gái tạo nhiều câu chuyện để tạo lòng tin của ông N.

Khi đã lấy được lòng tin, V.A. nói muốn tổ chức sự kiện cho một công ty lớn, mượn tiền để xoay xở cho công ty đang kinh doanh, mượn tiền để khám chữa bệnh cho người nhà và mượn vốn để làm ăn, trả nợ. Vì tin lời nên ông N. đã nhiều lần chuyển cho cô gái số tiền 1,5 tỷ đồng. Để tạo niềm tin rằng mình sẽ trả nợ, V.A. đã đưa cho ông N. một chiếc xe Mercedes. Hiện chiếc xe ông N. vẫn giữ. Tuy nhiên, sau khi lấy được tiền, những người trên dần biến mất và không liên lạc với ông N. nữa.

Lời kể của bạn trai trong vụ cô gái lừa 17 tỷ đồng, lợi dụng kết hôn để lừa đảo - Ảnh 4
Đám cưới hoành tráng của V.A Ảnh: Zing News

Trước đó, ngày 13/9, tài khoản Facebook N.L. cũng đăng bài tố cáo V.A.. Theo bài viết, năm 2018, V.A. đã tiếp cận gia đình chị với vẻ ngoài giàu sang, hào nhoáng để hẹn hò. Cô gái nhiều lần chủ động tặng quà cho gia đình bạn trai, thể hiện sự hiểu biết về những tài sản xa xỉ, đắt tiền.

Chị L. cho biết, đám cưới giữa V.A. với em chồng chị rất xa xỉ, diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Khách mời của V.A. lên tới vài trăm người, của hồi môn là chiếc Rolls Royce trị giá hàng chục tỷ đồng. 

Tuy nhiên, chị L. cho rằng đây hoàn toàn là chiêu trò lừa đảo của V.A. Cô gái này đã thuê biệt thự, căn hộ hạng sang, xế hộp sang trọng ở để lừa đảo, thuê người đóng giả bố, khoảng 300 người tham gia dự tiệc đám cưới, người đóng giả nhân viên công chứng để giao dịch bất động sản... Tổng số tiền mà người tố cáo nói đã bị V.A. lừa là khoảng 17 tỷ đồng.

Lời kể của bạn trai trong vụ cô gái lừa 17 tỷ đồng, lợi dụng kết hôn để lừa đảo - Ảnh 5

Và chiếc siêu xe 80 tỷ xuất hiện ở tiệc cưới. Ảnh: Vnreview

Chị L. cho biết thời điểm trên, chị không tố cáo V.A. vì cô gái này nói có thai. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị L. phát hiện V.A. tiếp tục lừa thêm hàng chục người khác ở Ninh Bình, Bình Thuận, Bắc Ninh... với số tiền hàng trăm tỷ đồng, nên chị quyết định lên tiếng.

Theo tài khoản Facebook N.L., chị đang tập hợp những nạn nhân từng bị V.A. lừa để gửi đơn tố cao lên cơ quan chức năng. Theo chị L., hiện có gần 40 người liên hệ với chị về việc từng là nạn nhân trong những chiêu trò của cô gái này.

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