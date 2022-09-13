Sự thực về bức ảnh vụ ‘học sinh ăn cơm với thịt chuột’ chuyền tay nhau: được chụp trong bối cảnh đặc biệt từ 3 năm trước

Theo đó, qua xác minh, hình ảnh học sinh ăn thịt chuột ở Quảng Nam là không đúng sự thật. Bức ảnh trên được chụp vào tháng 12/2019 tại một điểm trường cơ sở thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ khi Trường Mầm non Thạnh Mỹ khi trường tổ chức lễ hội ẩm thực truyền thống trong sự kiện “Ngày Tết quê em”.

Vài ngày qua, mạng xã hội bỗng lan truyền bức ảnh học sinh vùng cao Quảng Nam ‘ăn cơm chỉ với thịt chuột’ đã lan truyền mạnh mẽ, gây xôn xao dư luận. Chiều 12.9, trao đổi với báo Thanh Niên, ông A Viết Sơn, Chủ tịch UBND H.Nam Giang cho biết thực hư hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội chụp hộp cơm trắng kèm ‘con chuột’, với nội dung bữa cơm của học sinh vùng cao H.Nam Giang.

Theo nội dung các hoạt động trong ngày tết này có phần thi chế biến, trưng bày các món ăn đặc sản truyền thống các dân tộc sinh sống trên địa bàn nên giáo viên đã vận động phụ huynh mang theo các thực phẩm, các món ăn ẩm thực truyền thống của địa phương đến trường để cùng nhau chế biến, trưng bày trong hội thi. Trong đó có 1 phụ huynh đã mang theo một hộp cơm với “thịt chuột rừng” (món ăn dân dã của đồng bào) đến lớp và cô giáo chụp lại để làm kỷ niệm.

“Sau khi chụp bức ảnh này, cô giáo đã lưu lại trong điện thoại làm kỷ niệm nhưng thời gian qua, cô giáo đã chia sẻ vào một nhóm riêng. Tuy nhiên, người dùng mạng xã hội mượn hình ảnh này đăng tải thông tin không trung thực về sự việc, ngữ cảnh diễn ra”, ông Sơn nói.

Điểm trường mầm non Thạnh Mỹ nơi cô giáo chụp bức ảnh cơm trắng với thịt chuột để làm kỷ niệm nhưng sau đó bị lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Thanh niên

Theo đó, bức ảnh trên đã được chụp cách thời điểm hiện tại 3 năm trước. Trả lời thông tin trên báo Tuổi Trẻ, ông Sơn cho biết thêm "UBND huyện Nam Giang luôn quan tâm đầu tư cho giáo dục, đại đa số học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện được hưởng chế độ bán trú, bữa ăn trưa được các trường bố trí cho học sinh đầy đủ dưỡng chất. Không có chuyện nhà trường hoặc phụ huynh tổ chức 'bữa cơm thịt chuột' như hình ảnh đăng tải trên mạng"

Ông Sơn cũng cho biết trong đời sống đồng bào, thịt chuột rừng, sóc là một món ăn dân dã, ưa thích, không chỉ dùng trong bữa ăn thường ngày mà bà con còn dùng chiêu đãi trong các tiệc lễ. Cho nên việc ăn cơm với thịt chuột (nếu có) thì cũng là việc hết sức bình thường.

Sau sự việc trên, UBND huyện Nam Giang yêu cầu các trường rà soát, quan tâm hơn tới điều kiện của các học sinh, đảm bảo duy trì đầy đủ chế độ, bữa ăn tại các cơ sở bán trú. Huyện cũng giao cho công an tiếp tục xác minh, kết luận và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc.