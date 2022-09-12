Vụ cháy quán karaoke Bình Dương: chủ quán đã cho người khác thuê lại, không có mặt ở hiện trường đám cháy

Xã hội 12/09/2022 16:57

Vụ cháy tại quán karaoke khiến nhiều người tử vong, đám cháy được dập tắt khoảng thời gian ngắn sau đó, tuy nhiên vẫn gây hậu quả nặng nề.

Vào thời điểm trên, chủ quán karaoke không có mặt tại hiện trường. Theo thông tin từ báo Người Lao Động, mặc dù đứng tên trên giấy phép hoạt động, tuy nhiên, chủ quán karaoke - ông Lê Anh Xuân (SN 1980, TP HCM) đã cho người khác thuê lại và không trực tiếp quản lý từ tháng 2.2021. Thời điểm xảy ra vụ cháy, ông Xuân không có mặt tại hiện trường.

Vụ cháy quán karaoke Bình Dương: chủ quán đã cho người khác thuê lại, không có mặt ở hiện trường đám cháy - Ảnh 1
Cứu hộ cứu nạn quán karaoke cháy. Ảnh: Người Lao Động

Trước khi xảy ra vụ cháy, quán karaoke này đã có thời gian hoạt động 6 năm, từ năm 2016 - 2022. Về mặt an toàn trong PCCC, quán không đảm bảo. Theo đó, từ khi có biên bản kiểm tra vào cuối tháng 4/2022, quán chưa tiến hành kiểm tra, rà soát hệ thống điện như nội dung trên của cơ quan chức năng. Qua trích xuất camera cho thấy quán karaoke toàn chất liệu dễ cháy nên chỉ trong một thời gian rất ngắn, khói đen đã bao trùm toàn bộ hành lang tầng 2, thời điểm này khách vẫn còn ngồi trong phòng hát.

Vụ cháy quán karaoke Bình Dương: chủ quán đã cho người khác thuê lại, không có mặt ở hiện trường đám cháy - Ảnh 2
Đám cháy khói đen vào sáng hôm sau. Ảnh: Tiền Phong

Vụ cháy đã khiến 32 người tử vong, cơ quan CSĐT tiếp tục làm việc với chủ quán, người quản lý và những người có liên quan, kết hợp với kết quả giám định để xác định danh tính của các nạn nhân, trong đó có ai là người nước ngoài, ai là cán bộ công chức nhà nước, những ai là nhân viên phục vụ và tiếp viên.

Vụ cháy quán karaoke Bình Dương: chủ quán đã cho người khác thuê lại, không có mặt ở hiện trường đám cháy - Ảnh 3
Vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. Ảnh: Người Lao Động

Ngày 12/9, theo đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thông tin trên báo Tiền Phong, ngoài trách nhiệm của chủ quán, lực lượng phòng cháy chữa cháy, cơ quan điện lực, cần quy rõ trách nhiệm cơ quan cấp phép. Đây là vấn đề cần phải làm rõ, xử lý thích đáng để phòng ngừa, răn đe. Cán bộ chính quyền địa phương cần có trách nhiệm, để không lơ là, chủ quan trong phòng chống cháy nổ không chỉ với cơ sở kinh doanh karaoke, mà còn ở tất cả các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, khu công nghiệp, nhà ở...

Hiên, vụ cháy ở Bình Dương vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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