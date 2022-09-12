Vụ cháy quán karaoke Bình Dương: chủ quán đã cho người khác thuê lại, không có mặt ở hiện trường đám cháy

Vào thời điểm trên, chủ quán karaoke không có mặt tại hiện trường. Theo thông tin từ báo Người Lao Động, mặc dù đứng tên trên giấy phép hoạt động, tuy nhiên, chủ quán karaoke - ông Lê Anh Xuân (SN 1980, TP HCM) đã cho người khác thuê lại và không trực tiếp quản lý từ tháng 2.2021. Thời điểm xảy ra vụ cháy, ông Xuân không có mặt tại hiện trường.

Cứu hộ cứu nạn quán karaoke cháy. Ảnh: Người Lao Động

Trước khi xảy ra vụ cháy, quán karaoke này đã có thời gian hoạt động 6 năm, từ năm 2016 - 2022. Về mặt an toàn trong PCCC, quán không đảm bảo. Theo đó, từ khi có biên bản kiểm tra vào cuối tháng 4/2022, quán chưa tiến hành kiểm tra, rà soát hệ thống điện như nội dung trên của cơ quan chức năng. Qua trích xuất camera cho thấy quán karaoke toàn chất liệu dễ cháy nên chỉ trong một thời gian rất ngắn, khói đen đã bao trùm toàn bộ hành lang tầng 2, thời điểm này khách vẫn còn ngồi trong phòng hát.