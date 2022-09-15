Vụ việc người vợ bị chồng chém lìa 2 cánh tay, người nhà đã từ chối hoàn toàn việc tiếp xúc báo chí cũng như yêu cầu các bác sĩ không cung cấp bất cứ thông tin gì liên quan tới tình trạng thương tật của nạn nhân.

Như thông tin người vợ bị chém lìa 2 tay vào chiều 13/9, tại Zing News trước đó, Công an huyện Long Thành đã tạm giữ Thái Xuân Bình (34 tuổi, ngụ huyện Long Thành) để điều tra về việc người này đã chém vợ tên là N.T.T. (26 tuổi) đứt lìa 2 cánh tay bằng con dao dài khoảng 40cm.

Bình cầm dao chặt chém đứt lìa cẳng tay phải, gần đứt ngang khuỷu tay trái chị T. Sau khi gây án, nghi phạm gọi điện cho người thân đến chở chị T. đi cấp cứu, còn Bình đến Công an xã Tam An đầu thú.

Nạn nhân N.T.T khi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tay phải bị đứt lìa hoàn toàn khỏi cơ thể, tay trái còn dính phần da. Ảnh: Công an nhân dân

Do vết thương quá nặng, chị N.T. T bị mất máu nhiều, chị này được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa Đồng Nai, sau đó được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị, xử lý vết thương.

Trưa 15/9, bác sĩ Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai xác nhận, trước đó, Bệnh viện này có tiếp nhận cấp cứu cho chị T. Tuy nhiên, do vết thương chị T quá nặng nên sau khi cấp cứu ban đầu, nạn nhân được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) vào tối 14/9 để tiếp tục cấp cứu, phẫu thuật.

Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi đang điều trị cho chị T. Ảnh: Dân trí

Chiều 15/9, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết trên báo Công an nhân dân, theo yêu cầu của người nhà nạn nhân, để đảm bảo yếu tố tâm lý và sức khoẻ của bệnh nhân nên người nhà từ chối không gặp báo chí cũng như yêu cầu các bác sĩ không cung cấp bất cứ thông tin gì về tình trạng thương tật hiện nay của bệnh nhân để người bệnh toàn tâm toàn ý chữa bệnh. Kể cả khi nhân viên trong khoa đã tìm cách hỏi thăm, người nhà cũng không trao đổi về tình hình bệnh nhân N.T.T.

Hiện bệnh nhân đang được theo dõi sức khoẻ chặt chẽ tại Khoa, tạm thời qua cơn nguy kịch.

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