Vụ vợ dàn cảnh giết chồng ở Đắk Lắk: đôi tình nhân lãnh án tử hình và chung thân vì hành vi dã man

Xã hội 15/09/2022 19:45

Cho đến nay, vụ án vợ và nhân tình dàn cảnh giết chồng ở Đắk Lắk chính thức được đưa ra xét xử.

Theo đó, cả hai người này đều phạm tội giết người và cướp đoạt tài sản. Đáng nói, cả hai còn ngụy tạo hiện trường giả nhằm qua mặt cơ quan chức năng và thoát tội. Tuy nhiên, tất cả những bằng chứng thuyết phục trong quá trình đấu tranh đã khiến đôi tình nhân phải khuất phục và đưa ra lời khai tại tòa.

Sự việc trên được thông tin từ báo Dân trí như sau: Mặc dù đã có 4 người con chung với ông Lý Văn N. (48 tuổi) - nạn nhân của vụ án, bà Mình vẫn lén lút ngoại tình với ông Quân. Chính vì điều đó, bà Mình và ông N. thường xảy ra mâu thuãn nên bà Mình và Quân bàn nhau thống nhất tìm cơ hội giết ông N. Vào ngày 6.3, vợ chồng ông N. và Mình qua H.Kông Chro (Gia Lai) tìm hoa lan về bán. Sau khi xảy ra mâu thuẫn do bà Mình cho ông Q. mượn nồi cơm điện, ông N. dùng tay chân đánh Mình.

Vụ vợ dàn cảnh giết chồng ở Đắk Lắk: đôi tình nhân lãnh án tử hình và chung thân vì hành vi dã man - Ảnh 1
Cặp tình nhân với tội ác man rợ cùng lĩnh án. Ảnh: Dân trí

Sẵn cơn giận nổi lên, khi ông N. và bà Mình qua nhà ông Q. lấy lại nồi cơm điện, 2 người này đã ra tay dã man giết ông N. Theo đó, ông Q. ngồi đè lên ngực, dùng tay bóp cổ còn bà Mình nhặt cục đá đập liên tiếp vào mặt ông N. khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Quân và Mình khiêng thi thể nạn nhân lên đồi, dùng dây thắt lưng treo vào cổ, giả hiện trường nạn nhân treo cổ tự tử, rồi cướp 1 điện thoại và 2 triệu đồng của ông N. Đến ngày 12.3, người dân phát hiện thi thể ông N. nên trình báo công an và vụ việc được đưa ra ánh sáng.

Theo thông tin từ Thanh niên, trong phiên tòa xét xử ngày 15.9, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lý Văn Quân (48 tuổi, trú H.Krông Bông, Đắk Lắk) tử hình về tội "giết người", 4 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng hợp hình phạt là tử hình; bị cáo Đào Thị Mình (39 tuổi, trú xã Cư Kbang, H.Ea Súp, Đắk Lắk) tù chung thân về tội "giết người", 4 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

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