Ngoài ra, phía bên trong quán hầu hết là các vật liệu cháy không hoàn toàn như mica, mút xốp cách âm, vật liệu trang trí nội thất (rèm, sofa...) khi cháy âm ỉ trong thời gian dài sẽ tạo ra nhiều khí độc CO (carbon monoxit), tụ nhiệt rất cao.

Kể từ thời điểm xảy ra vụ cháy, công an và các bên có liên quan đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như khắc phục hậu quả. Những vấn đề nghi ngại về cơ sở hoạt động cũng như công tác an toàn trong PCCC luôn được đặt lên hàng đầu bởi thời điểm xảy ra vụ cháy, được xác định không lớn, dập lửa nhanh nhưng lại dẫn đến hậu quả vô cùng nặng nề. Trong đó, không thể không nhắc đến việc quán karaoke có thiết kế kín, cửa sổ cũng được xây gạch bịt lại, lực lượng cứu hộ đã phải đục tường thông thoát khí và cứu hộ cứu nạn.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC TP HCM dẫn chứng trên VnExpress vụ cháy ITC khiến 60 người chết ở TP HCM năm 2002 xuất phát từ hàn xì cũng gây cháy mút xốp cách âm của vũ trường nằm trong tòa nhà. Khí độc được sinh ra khi nguyên vật liệu xây dựng, trang trí của quán bị cháy là yếu tố khiến cái chết của nạn nhân đến nhanh hơn nhưng lại khó phát hiện.

Lực lượng cứu hộ đám cháy. Ảnh: Zing News

Về vấn đề đau lòng xảy ra tại quán, Ông Lê Anh X. - người đứng tên đăng ký kinh doanh quán karaoke tại An Phú - Bình Dương đã trả lời trên Zing News, người này cho biết ông không thể tin sự việc xảy ra như vậy: “Nhìn thấy các thi thể được đưa ra, tôi đau xót lắm. Tôi hỏi nhân viên là còn bao nhiêu người kẹt lại, ở đâu, vị trí nào. Tôi chỉ biết chạy vào cùng mọi người chữa cháy. Người hỗ trợ, kéo dây, người này xịt xong người khác vào thế…. " - ông X. cho biết thêm.

Quán xây bít cửa, lực lượng PCCC phải đục tường cứu hộ. Ảnh: VnExpress

Lí do quán xây bít lại được đưa ra bởi vì quán karaoke nào cũng phải xây kín như vậy, để cách âm, chứ bên ngoài nghe ồn sẽ phản ánh. Còn về cửa sổ, trước đây quán có một cửa sổ, nhưng hoạt động một thời gian thì khách cứ mở ra rồi quăng đồ linh tinh xuống đường, tôi sợ khách say xỉn rồi mở cửa nhảy ra thì lại họa. Vì vậy, tôi quyết định xây bít. Tôi cũng không nghe ai nói là quán karaoke phải có cửa sổ hay không.

Mặt bằng hệ thống báo cháy tầng 2, 3 quán karaoke An Phú. Ảnh: VnExpress

Tuy nhiên, ông X. cũng giải thích nhà vệ sinh thì có cửa sổ. Một phòng tiếp khách cũng có cửa sổ: ‘Mọi người quan sát từ bên ngoài như cái hộp, bít bùng nhưng sân thượng quây tôn vẫn có độ hở, lan can thoáng.' Ở phía cửa phụ của quán cũng được chỉ ra có một cầu thang thoát hiểm, từ thang đó đi thẳng lên quán luôn không cần phải vòng ra cửa chính.

Đến nay, Việt Nam chưa công bố nghiên cứu nào về nguyên nhân tử vong do hỏa hoạn. Tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu quốc tế, khói và khí độc là kẻ giết người nguy hiểm nhất trong hỏa hoạn, trước khi nạn nhân chết vì cháy.

Đại tá Tâm cho biết thêm, quán karaoke là địa hình cháy nguy hiểm nhất, dễ dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng do nguyên vật liệu dễ cháy sinh khói, khí độc; nguy cơ chập điện và cháy lan từ hệ thống âm thanh, ánh sáng chạy ngầm trong tường; và khách hàng say xỉn nên phản ứng chậm trong tình huống khẩn cấp.