Vụ chồng chém lìa 2 cánh tay vợ gây rúng động ở Đồng Nai: Cánh tay phải không thể nối lại được

Xã hội 15/09/2022 16:38

Chị N.T.T. (SN 1995), người phụ nữ bị chồng chém đứt lìa 2 cánh tay đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên chỉ giữ lại được một bên cánh tay trái.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, liên quan đến vụ việc người chồng ra nhẫn tâm chém đứt lìa 2 cánh tay gây phẫn nộ dư luận, vào chiều ngày 15/9, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận điều trị và thông về tình hình sức khỏe của nữ bệnh nhân N.T.T. (SN 1995) bị đứt lìa 2 cánh tay.

Theo đó, nữ bệnh nhân được chuyển từ một bệnh viện ở tỉnh Đồng Nai đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 13/9 trong tình trạng bị chém đứt lìa 2 cánh tay, nguy kịch.

Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật nối chi khẩn cấp, chị T. đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên chỉ giữ lại được một bên cánh tay trái. Hiện tại, bệnh nhân vẫn đang được chăm sóc, theo dõi tại khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình.

 

Vụ chồng chém lìa 2 cánh tay vợ gây rúng động ở Đồng Nai: Cánh tay phải không thể nối lại được - Ảnh 1
Nạn nhân chỉ giữ lại được một bên cánh tay trái sau khi phẫu thuật nối chi khẩn cấp - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào trưa cùng ngày, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai), cho biết đang tạm giữ hình sự Thái Xuân Bình (34 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tam An, huyện Long Thành) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Làm việc với công an, Bình khai cuộc sống vợ chồng gần đây hay xảy ra cự cãi, mâu thuẫn do Bình nghi vợ ngoại tình.

Trưa 13/9, Bình gặng hỏi vợ (27 tuổi, tên T.) thì vợ Bình thừa nhận có quan hệ tình cảm với một thanh niên khác. Tức giận, Bình đi xuống nhà bếp lấy dao tấn công vợ. Chị T. đưa tay lên đỡ và bị chém đứt lìa cả 2 tay. Bình băng bó vết thương cho vợ rồi gọi điện cho người thân đến đưa đi cấp cứu. Nạn nhân đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Do vết thương nặng, mất máu nhiều, chị T. đã được chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện tại, vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.

Diễn biến sức khỏe của người vợ bị chồng chém lìa 2 cánh tay ở Đồng Nai: Cánh tay bị chặt đứt đã được nối thành công

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Mới đây, cơ quan chức năng cho biết chị N.T.T. (26 tuổi), người phụ nữ bị chồng chém lìa tay đã qua cơn nguy kịch.

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